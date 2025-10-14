¶âÈ±¥¤¥á¥Á¥§¥ó36ºÐ½÷Í¥à7Ç¯Êª¥æ¥Ë¥¯¥íáÈäÏª¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¤Î¡©¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é2018Ç¯¤ËÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡2Ç¯Á°¤Ë¶âÈ±¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿36ºÐ½÷Í¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎUNIQLO¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¹¥¤¤Ç¤º¤Ã¤È¤³¤Îµ¨ÀáÃå¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é2018Ç¯¤ËÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ Êª»ý¤Á¤¤¤¤¡Á ¤Ç¤â¿·¤·¤¤¤ÎÍß¤·¤¤¤Ê¤½¤í¤½¤í¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎÇßÅÄºÌ²Â(36)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡£¹õ¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÃåÍÑ¤·¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò·è¤á¤¿à7Ç¯Êª¥æ¥Ë¥¯¥íá¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤·ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¤Î¡©¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ëÇß¤Á¤ã¤óÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÇß¤Á¤ã¤ó¡¢¥¥ì¥¤¡ª¡×¡Ö¤¨¡¼¤ó²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£