¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤¬º£½©Å¸³«Ãæ¤Î¡Ö·î¸«ÇØÆÁ¥á¥·¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢È¯Çä¤«¤é¤ï¤º¤«1½µ´Ö¤ÇÎß·×ÈÎÇä¿ôÌó210Ëü¿©¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£Á´10¾¦ÉÊ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Áí¥«¥í¥ê¡¼¤Ï¡¢¶Ã°Û¤ÎÌó9.6²¯kcal¡£¿Í´Ö¤¬Êâ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Î¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¤Ç´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢ÃÏµå¤«¤é·î¤Þ¤ÇÌó25±ýÉüÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¿©¤Ù¤¿¤éÂ¾¤¸¤ãËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤!?¡¡ÇØÆÁ¤Î¡È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡ßÇØ»é¤«¤éÍÈ¤²ÆÚ¾ÆÆù·î¸«Ð§¡É
¡¡¡ÈÉáÄÌ¤Î·î¸«¤¸¤ã¥â¥ÎÂ¤ê¤Ê¤¤¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÇØ»é¡¦¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¦¥Á¡¼¥º¡¦¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¡¦¤«¤éÍÈ¤²¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÇØÆÁ¿©ºà¡É¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ·²¤¬¿©Íß¤Î½©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¥Þ¥Ã¥Á¡£·î¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Íñ¤äÍñ²«É÷¥½¡¼¥¹¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥ã¥ó¥¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÉÂ¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡Ø¥Á¡¼¥º¤ËÅ®¤ì¤í¡ª·î¸«¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ù¡ÊÀÇ¹þ430±ß¡Ë¤Ï¡¢Ç»¸ü¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º3Ëç¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Î°ìÉÊ¤Ç¡¢Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ëÇä¾å¤òµÏ¿¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ì¥Ù¥ë¹â¤¹¤®¡ª¡×¡Ö¥Á¡¼¥º¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬SNS¾å¤Ë°î¤ì¡¢ÏÃÂê¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÇØ»é¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤¬¸ú¤¤¤¿¡ØÇØÆÁ¥Ë¥ó¥Ë¥¯·î¸«¤Þ¤ó¡Ù¡¢¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¤¬ºÝÎ©¤Ä¡Ø·î¸«¤ª¤à¤¹¤Ó¥Þ¥è¤¿¤Þ¡Ù¡¢¥Ô¥ê¿ÉÆù¤½¤Ü¤í¤ÈÍñ²«É÷¥½¡¼¥¹¤¬Íí¤à¡ØÌÍ²°¤³¤³¤í´Æ½¤ ·î¸«ÂæÏÑÉ÷¤Þ¤¼¤½¤Ð¡Ù¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¾¦ÉÊÅ¸³«¤â¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¡£SNS¤Ç¤Ï¡ÖÇØÆÁ´¶ËþÅÀ¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê·î¸«¾¦ÉÊ¤ß¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Ç®ÎÌ¤Î¹â¤¤Åê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÇØ»é¤ä¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤Èºá°´¶¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤âÈþÌ£¤·¤¹¤®¤Æ¤Þ¤¿Çã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡É¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¾¦ÉÊÃ´ÅöÌ½Íø¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÈÇØÆÁ¥á¥·¡É¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤Î¸ú¤¤¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¸³è¼Ô¤Î¡È°ßÂÞ¤È¿´¡É¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
