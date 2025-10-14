¿¹¹áÀ¡¡¢ÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡È¥»¥¯¥Ï¥é¡É¼ÁÌä¡Ö²¿¥«¥Ã¥×¤«¤é²¿¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¡¡¥¢¥ì¥óÍÍ¤â¥É¥ó°ú¤¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡ª¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¹¹áÀ¡¤¬¡¢ABEMA¡Ø¤É¤³¤Þ¤Ç¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡Ö¥»¥¯¥Ï¥é¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¡ªÁ°È±¤¬Éü³è¤·¤¿¿¹¹áÀ¡
¡¡¿¹¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁé¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¡ÊÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ë¡Ø²¿¥«¥Ã¥×¤«¤é²¿¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡¥¢¥ì¥óÍÍ¤¬¡ÖÉáÄÌ¤Ëµ¤»ý¤Á°¤¤¡ª¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ëÃæ¡¢¿¹¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾éÃÌ¤À¤è¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¸À¤¨¤ÐOK¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ø¥ª¥ì¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¡ªÁ°È±¤¬Éü³è¤·¤¿¿¹¹áÀ¡
¡¡¿¹¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁé¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¡ÊÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ë¡Ø²¿¥«¥Ã¥×¤«¤é²¿¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡¥¢¥ì¥óÍÍ¤¬¡ÖÉáÄÌ¤Ëµ¤»ý¤Á°¤¤¡ª¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ëÃæ¡¢¿¹¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾éÃÌ¤À¤è¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¸À¤¨¤ÐOK¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ø¥ª¥ì¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£