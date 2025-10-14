ºåÂç¥Î¡¼¥Ù¥ë²ñ¸«Æ±ÀÊ¤ÇÏÃÂê ¤½¤ÎÌ¾¤â¡È¥ï¥ËÇî»Î¡É ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤ÃíÊ¸20ÇÜ°Ê¾å¤Ë¡ªÇä¤êÀÚ¤ìÂ³½Ð¤ÇÆþ²Ù¥á¥ÉÎ©¤¿¤º
¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þµ¼Ô²ñ¸«¤Ç±Ç¤ê¹þ¤ó¤À¡¢¤¢¤ëÆ°Êª¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÃíÊ¸¤¬20ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Àè½µ¡¢ÆüËÜ¿Í2¿Í¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ·èÄê¤ËÍ¯¤¤¤¿ÆüËÜÎóÅç¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¼õ¾Þ¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡ª¤½¤ì¤¬ÂçºåÂç³Ø¤Îºä¸ý¤µ¤ó¤Î²ñ¸«Ãæ¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡¢¤³¤Î¥ï¥Ë¡ª
SNS¤ÎÀ¼
¡Ö²¿¤Ê¤ó¤è¡¢¤¢¤Î¥ï¥Ë¤Ï¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥ï¥Ë¡Ä¡©¡×
ÂçºåÂç³Ø¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
ÂçºåÂç³Ø¹Êó²Ý¡¡¸¶ÅÄ·Å¤µ¤ó
¡ÖÂçºåÂç³Ø¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ï¥ËÇî»Î¤Ç¤¹¡£ÂçºåÂç³Ø¤Ç³Ø¤Ù¤ëÊ¸·Ï¡¦Íý·Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë³ØÌä¤ò½¤¤á¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×
¥ï¥ËÇî»Î¤Ï1964Ç¯¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î·úÀß¸½¾ì¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿²½ÀÐ¤Î¡Ö¥Þ¥Á¥«¥Í¥ï¥Ë¡×¤¬¥â¥Ç¥ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂçºåÂç³Ø¤Ç¼èÆÀ¤Ç¤¤ëÁ´¤Æ¤ÎÇî»Î¹æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤ÎÄ¶Í¥½¨¤ÊÇî»Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿¦°÷¤â·É¸ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ï¥ËÇî»Î¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ëÂçºåÂç³Ø¤ÎÀ¸¶¨¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼õ¾ÞÄ¾¸å¤«¤éÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¡ª¼õ¾ÞÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ20ÇÜ°Ê¾å¤ÎÃíÊ¸¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÇä¤êÀÚ¤ìÃæ¡£Æþ²Ù¤Î¥á¥É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£