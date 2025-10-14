Ä¹Ìîµ×µÁ¡¡¿´¤«¤éÇ§¤á¹ç¤¦ÌÁÍ§¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤Ø¡ÖËÍ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅØÎÏ¤ÎºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¡ÖÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»Ä¤·¤¿Ì´¤âÂ÷¤¹
º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿µð¿Í¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁÁª¼ê¤¬14Æü¡¢°úÂà²ñ¸«¤ò³«¤¡¢ÌÁÍ§¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ÌîÁª¼ê¤ÈºäËÜÁª¼ê¤Ï¡¢¤È¤â¤ËÄ¹¤¯µð¿Í¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ÌîÁª¼ê¤¬µð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¤Î¤Ï2009Ç¯¤Ç¡¢ºäËÜÁª¼ê¤Ï¤½¤ì¤è¤ê3Ç¯Áá¤¤2006Ç¯¤Ë²ÃÆþ¡£ÆþÃÄ¸å¿ôÇ¯¤Ç¶¦¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ø¤ÈÄêÃå¤·¡¢2012Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¶¦¤Ë³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ÌîÁª¼ê¤Ï¼«¿È¤Î°úÂà¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ½é¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÌÁÍ§¡¦ºäËÜÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºäËÜÁª¼ê¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¿´¤ËÌÂ¤¤¤âÀ¸¤¸¤¿·Ð°Þ¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Ä¹ÌîÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºäËÜÁª¼ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¤Î»þ¤Ë¥¥ã¥ó¥×¤ÎµÜºê¤Ç¤ÎÉô²°¤¬ÎÙ¤Ç¡¢¸ø»ä¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤ÆÂº·É¤¹¤ëÉôÊ¬¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤Ë¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿ÅØÎÏ¤ÎºÍÇ½¤ò¡¢Í¦¿Í¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò¿´¤«¤éÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¸ÀÍÕ¤â¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÀï¤¤¤ÎÆü¡¹¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯ºäËÜÁª¼ê¤Ø¤Ï¡Ö2012Ç¯°ÊÍèÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿È¤¬»Ä¤·¤¿Ì´¤òÂ÷¤·¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¤Î¤Ç¤â¤¦°ì²Ö¤â¡¢¤â¤¦Æó²Ö¤âºé¤«¤»¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤Î¸ÀÍÕ¤â»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£