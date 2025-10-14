¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÂÇ·âÆâÍÆ¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¡¡9²óµçÃÏ¤ò¤·¤Î¤¤¤À¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤Ë¤Ï¡ÖÈà¤Î¼«¿®¤È¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¡×
¡þMLB¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2-1¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¡¢14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥ºÀï¸å¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤é¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢º¸¤Î¹¥Åê¼ê¤é¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì18ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡¢9»°¿¶¤È¶ìÀï¡£¤³¤ÎÆü¤ÏºÇ½é¤ÎÂÇÀÊ¤Ç»Íµå¤òÁª¤Ö¤È¡¢¹¥µ¡¤Ç¿½¹ð·É±ó¤È3»Íµå¡£9²ó¤Ï1¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤ÇÊâ¤«¤µ¤ì¡¢Â³¤¯¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤¬µ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Âè4ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥´¥í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤ë¤É¤¤ÂÇµå¤â¤ß¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Ìë¤Î¹¶·â¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½ª»ÏÎÉ¤¤ÂÇÀÊ¤òÂ³¤±¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Õ¥§¥¢¥¾¡¼¥ó¤ËÂÇ¤ÁÊÖ¤·¡¢»°¿¶¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£æÆÊ¿¤Îº£Æü¤ÎÂÇÀÊ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬¤Ä¤«¤Þ¤ê1ÅÀº¹¤Î2¥¢¥¦¥È1¡¢3ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥óÅê¼ê¤òÅêÆþ¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ÏËÉ¸æÎ¨9ÅÀÂæ¤ÈÂçÉÔ¿¶¤Î37ºÐ±¦ÏÓ¤Ï¡¢2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢½éÀï¤Ï¿É¤¯¤â¾¡Íø¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÈà¤Î¼«¿®¤Èº£¸å¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£