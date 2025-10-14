¥Í¥Ã¥ÈÂç¹Ó¤ì¡Ö½÷ÀÊÎ»ë¡×¡Ö²¿¤¬¥À¥á¤Ê¤Î¡©¡×ÌîÅÞ¸ò¾Ä¤ÎÎ¢¤Ç¢ª¶ÌÌÚÂåÉ½¡õ¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤¬Æ°²è¤Ç¡Ö¹õÎò»Ë¡×¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯»ö·ï¡×¤òÇú¾Ð¢ªÎ©·û½÷ÀµÄ°÷¤¬ÉÔ²÷´¶¡¡¡Ö¹ó¤¤¡×¡ÖÁû¤°ÏÃ¡©¡×¡ÖÃË½÷´Ø·¸¤Ê¤¤¡×»¿ÈÝ»¦Åþ
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤¬£±£±ÆüÉÕ¤Ç£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤È¤Î¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¡×Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡Ì±¼çÅÞ¡¢Ì±¿ÊÅÞ»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï´Ø·¸¤¬Çö¤«¤Ã¤¿¤ÈÃÌ¾Ð¤·¤¿Î®¤ì¤Ç¡¢¶ÌÌÚ»á¤¬¼«¿È¤âÎ©¸õÊä¤·¤¿£²£°£±£¶Ç¯¤ÎÌ±¿ÊÅÞ¤ÎÂåÉ½Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿ºÍÕ¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤«¤Í¡¢Á°¤ÎÌ±¿ÊÅÞ¤ÎÂåÉ½Áªµó¤ÇÏ¡çÖ¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¿ºÍÕ»á¤¬¿á¤½Ð¤·¤Æ£²¿Í¤Ç¡Ö¹õÎò»Ë¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ºÍÕ»á¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤Í¡¢»²µÄ±¡¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤·¤ÆÏ¡çÖ¤µ¤ó±þ±ç¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Î»þ¡¢Áªµó½ª¤ï¤Ã¤¿¤é½°µÄ±¡¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¸¤ã¤¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¡¢¶ÌÌÚ»á¤¬¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Í¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¶ÌÌÚ»á¤Ï¡ÖÁ°¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¸«¤¿¤é¡¢´´»öÄ¹¤À¤±Ï¡çÖ¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¸«¤ì¤Æ¡¢¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë¸«¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¿ºÍÕ»á¤Ï¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¡ª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢²¶¤â¤½¤ÎÍâÆü¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ï¡çÖ»á¤Ï£±£³ÆüÉÕ¤Ç£Ø¡Ê¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡Ö»ä¤Ï¡¢£Ó£Î£Ó¤ÇÂ¾¤ÎÀ¯ÅÞ¤ÎµÄ°÷¤ò¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸ì¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£À¯¼£¤Ï¡¢ÈãÈ½¤è¤ê¤âÀ¿¼Â¤ÊÂÐÏÃ¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ëº£¤Ï¡£ÂÐÏÃ¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤Èµ¤·¤¿¡£ÊÌÅê¹Æ¤Ç¡Ö°¸ý¤ò¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¹¤á¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢£Ó£Î£Ó¤ÎÎÏ¤òìÊ¤á¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤Î»ä¤¿¤Á¤³¤½¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡ØÉÊ°Ì¤¢¤ë¸ÀÍÕ¡Ù¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡ôÀ¯¼£¤ÎÉÊ³Ê¡¡¡ô´õË¾¤ÇÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤âµ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¶ÌÌÚ»á¤ÎÆ°²è¤òÈãÈ½¤¹¤ëÊÌ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌîÅÞÏ¢Î©¸ò¾Ä¤ÎÎ¢Â¦¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥Ð¥È¥ë¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤âÁûÁ³¡£¡Ö½÷ÀÊÎ»ë¡×¡Ö¹ó¤¤¡ª¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤¬µ¯¤³¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö²¿¤¬ÂÌÌÜ¤Ê¤Î¡©¡×¡ÖÂçÁû¤®¤¹¤ë¤Û¤É¡©¡×¡Ö²¿¸Î½÷À¥Ð¥«¤Ë¤¹¤ëÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö½÷ÀµÄ°÷´Ø·¸¤Í¤§¡¼£÷¡×¡Ö¶ÌÌÚ¤ÎÂÐ¹³ÇÏ¤ò±þ±ç¤·¤¿»ö¤ò¹õÎò»Ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È»¿ÈÝÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤®¡¢Âç¹Ó¤ìÌÏÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£