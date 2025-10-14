¼«Ì±¡¦¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¤¬¸øÌÀÅÞÎ¥Ã¦¤ò¼Õºá¡¡Î¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¡Ö¹â»ÔÈãÈ½¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï£±£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤ÇÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ¡£¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©²ò¾Ã¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç£²£¶Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¸øÌÀÅÞ¤¬Î¥Ã¦¤òÉ½ÌÀ¡£Áªµó¶¨ÎÏ¤âÇò»æ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¼«Ì±ÅÞ¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ëº©ÃÌ²ñ¤Î¾ì¤Ç¹â»Ô»á¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢½ÐÀÊµÄ°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÈãÈ½¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½ÐÀÊµÄ°÷¤é¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹â»Ô»á¤Ï¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©²ò¾Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º©ÃÌ²ñ¤ËÀèÎ©¤Ã¤ÆÁ¥ÅÄ¸µ½°±¡µÄ°÷¤¬¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ÇÁíÍý¤ÈÁíºÛ¤òÊ¬¤±¤ëÁí¡¦ÁíÊ¬Î¥ÏÀ¤ÈÁíºÛÁª¤ä¤êÄ¾¤·¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º©ÃÌ²ñ¤Ç¤âÁ¥ÅÄ»á¤Ï¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£¶¯¤á¤Î¥ä¥¸¤¬Èô¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½ÐÀÊµÄ°÷¤é¤«¤é¤Ï¸øÌÀÅÞ¤¬½°±¡¾®Áªµó¶è¤Ç¸õÊä¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ëÁªµó¶è¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤«¤é»ÉµÒ¤òÎ©¤Æ¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤ËÂÐ¤¹¤ë°ãÏÂ´¶¤â½Ð¤¿¡£¹â»Ô»á¤Ï¡Ö¸øÌÀÅÞ¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾®Áªµó¶è¤ËÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤¹¤ë¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ø¤ÎÈãÈ½¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤¢¤ëµÄ°÷¤Ï¡ÖÈãÈ½¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÂØ¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤è¤ê¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÇÈÍð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£