¡ÖËÜÅö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×Âçºê»ö·ï¤«¤é46Ç¯¡¢ºÛÈ½¤ä¤êÄ¾¤·µá¤á¤ë½÷À¤Ï98ºÐ¤Ë¡Ö³«¤«¤º¤ÎÈâ¡×ºÆ¿³À©ÅÙ¤Î²ÝÂê
»¦¿Íºá¤Ê¤É¤ÇÉþÌò¤·¤¿¸¶¸ý¥¢¥ä»Ò¤µ¤ó(98)¤¬Ìµ¼Â¤òÁÊ¤¨¡¢ºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¡áºÆ¿³¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÂçºê»ö·ï¤Ï¡¢¤¢¤¹10·î15Æü¤ÇÈ¯À¸¤«¤é46Ç¯¤Ç¤¹¡£¡Ö³«¤«¤º¤ÎÈâ¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëÆüËÜ¤ÎºÆ¿³À©ÅÙ¡£Âçºê»ö·ï¤«¤é¤½¤Î²ÝÂê¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
º£·î¡¢¸¶¸ý¥¢¥ä»Ò¤µ¤ó¤¬Æþ½ê¤¹¤ë»ÜÀß¤òÊÛ¸îÃÄ¤ä»Ù±ç¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
98ºÐ¤Î¸¶¸ý¤µ¤ó¡£Ç¾¹¼ºÉ¤ò2ÅÙ´µ¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤ò¾å¼ê¤¯ÏÃ¤»¤º¡¢¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¯¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊÛ¸îÃÄ¤Î³û»ÖÅÄÍ´Èþ ÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢2004Ç¯¤«¤é¸¶¸ý¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê³û»ÖÅÄÊÛ¸î»Î¡Ë¡Ö¡ØÄ¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤À¤è¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤Ã¤¤êÊ¬¤«¤ë¾Ð´é¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯É½¾ð¤¬Ë¤«¤ÇÈ¿±þ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Â¿´¤·¤¿¡×
46Ç¯Á°¤Î1979Ç¯10·î15Æü¡£ÃËÀ¤¬µí¾®²°¤ÎÂÏÈî¤«¤é°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Âçºê»ö·ï¡£ÃËÀ¤ÎµÁÍý¤Î»Ð¡¦¸¶¸ý¥¢¥ä»Ò¤µ¤ó¤é¿ÆÂ²4¿Í¤¬ÃËÀ¤Î¼ó¤ò¥¿¥ª¥ë¤Ç¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·¡¢°äÂÎ¤òµí¾®²°¤ÎÂÏÈî¤ÎÃæ¤Ë°ä´þ¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶¸ý¤µ¤ó¤Ï°ì´Ó¤·¤ÆÌµ¼Â¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶¦ÈÈ¤È¤µ¤ì¤ë¿ÆÂ²3¿Í¤Î¡Ö¼«Çò¡×¤Ê¤É¤òº¬µò¤Ë¡¢Ä¨Ìò10Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±ÉþÌò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸¶¸ý¥¢¥ä»Ò¤µ¤ó¡Ë¡ÖËÜÅö¤Ë²¿¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤ÊÄ¹¤¯ºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤Æ¡×
¸¶¸ý¤µ¤ó¤Ï½Ð½ê¸å¤Î1995Ç¯¡¢67ºÐ¤Î»þ¡¢ºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤òµá¤á¤Æ¼¯»ùÅçÃÏºÛ¤Ë½é¤á¤ÆºÆ¿³ÀÁµá¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÛ¸îÃÄ¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ï¸¶¸ý¤µ¤ó¤é¤Ë»¦³²¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¾Á°¤Ëµ¯¤¤¿¼«Å¾¼Ö»ö¸Î¤¬¸¶°ø¤Ç»àË´¤·¤¿²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏºÛ¤ÏºÆ¿³ÀÁµá¤òÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸¡»¡¤¬ÉÔÉþ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¡¢¹âºÛ¡¢ºÇ¹âºÛ¤È¤â¤ËºÆ¿³¤òÇ§¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ºÆ¿³ÀÁµá¤Ï¤³¤Î30Ç¯´Ö¤Ç4ÅÙ¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃÏºÛ¤Ç2²ó¡¢¹âºÛ¤Ç1²óºÆ¿³¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¸¡»¡¤¬ÉÔÉþ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤ÆÊ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆüËÜ¹ñÌ±µßºÑ²ñ¼¯»ùÅç¸©ËÜÉô¡¦±Ê²¾Àµ¹° ²ñÄ¹¡Ë¡ÖºÆ¿³¤ÎÌç¤òºÛÈ½½ê¤Ï³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÊÄ¤¸¤ëÊý¸þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¡×
¸¶¸ý¤µ¤ó¤È¤ÎÌÌ²ñ¤Î¸å¡¢ÊÛ¸îÃÄ¤ä»Ù±ç¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢½¸²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸¶¸ý¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ëÄ¹½÷¡¦µþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸¶¸ý¥¢¥ä»Ò¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¡¦µþ»Ò¤µ¤ó¡Ë¡ÖÊì¤ÏÏÃ¤»¤Ê¤¤¤¬¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÑ¤¨¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¤Ò¤È¤³¤È¡Ø¡Ê»¦¿Í¤Ï¡Ë¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¡ØÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×
¡ÊÂçºê»ö·ïÊÛ¸îÃÄ¡¦³û»ÖÅÄÍ´Èþ ÊÛ¸î»Î¡Ë¡ÖÂçºê»ö·ï¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹¤¤Æ®¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÆ¿³À©ÅÙ¤ÎÉÔÈ÷¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿»ö·ï¤Ç¤â¤¢¤ë¡×
¡Ö³«¤«¤º¤ÎÈâ¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆüËÜ¤ÎºÆ¿³À©ÅÙ¡£
ÀÅ²¬¸©¤Ç°ì²È4¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ÎºÆ¿³¤ÇµîÇ¯¡¢Ìµºá¤¬³ÎÄê¤·¤¿¸ÓÅÄÖÞ¤µ¤ó¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢ºÆ¿³³«»Ï¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç40Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ïー¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÁÜººµ¡´Ø¤¬»ý¤Ä¾Úµò¤Î³«¼¨¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤È¡¢ºÆ¿³³«»Ï·èÄê¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¸¡»¡¤¬ÉÔÉþ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤é¤ì¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡Ê³û»ÖÅÄÊÛ¸î»Î¡Ë¡ÖºÛÈ½½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾Úµò³«¼¨¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëºÛÈ½´±¤È¡¢Á´Á³¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ºÛÈ½´±¤ÎÎ¾Êý¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£Æ±¤¸»ö·ï¤Ê¤Î¤Ë¡£ÆüËÜ¤ÎºÆ¿³»ö·ï¤Ç3ÅÙºÆ¿³³«»Ï·èÄê¤ÏÂçºê»ö·ï¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬Á´Éô¡¢¸¡»¡´±¤ÎÉÔÉþ¿½¤·Î©¤Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¡¢ºÇ½é¤ÎºÆ¿³³«»Ï·èÄê¤«¤é¤Ï23Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¡×
¤³¤¦¤·¤¿ºÆ¿³À©ÅÙ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸«Ä¾¤½¤¦¤È¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¤Ï¹ñ²ñ¤Ë²þÀµ°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¡¢·ÑÂ³¿³µÄ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë¡Ö46Ç¯Á°¡¢ÃËÀ¤¬µí¾®²°¤Ç°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¸½¾ì¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤ÏÁðÌÚ¤¬À¸¤¤ÌÐ¤ê¡¢·úÊª¤ÎÀ×¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¤³¤ÎÆü¤Ï¸½ÃÏÄ´ºº¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢ÊÛ¸îÃÄ¤È»Ù±ç¼Ô¤¬¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ïµí¾®²°¤Ç°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤ëÁ°¡¢¶á¤¯¤Ç¼«Å¾¼Ö»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»¦³²¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Å¾¼Ö»ö¸Î¤Ç»àË´¤·¤¿¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¸°¤ò°®¤ë¸½¾ì¤Ç¤¹¡£
¸¶¸ý¤µ¤ó¤ò20Ç¯°Ê¾å»Ù¤¨¤Æ¤¤¿³û»ÖÅÄÊÛ¸î»Î¡£ºÆ¿³³«»Ï¤Ø·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÂçºê»ö·ïÊÛ¸îÃÄ¡¦³û»ÖÅÄÍ´Èþ ÊÛ¸î»Î¡Ë¡ÖÂçºê»ö·ï¤Î¼¡¤ÎÆ®¤¤¤ò»Ï¤á¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ºÆ¿³Ë¡²þÀµ¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÊºÆ¿³Ë¡²þÀµ¤ÈÌµºáÈ½·è¡ËÎ¾Êý¤òÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç³ð¤¨¤¿¤¤»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
ÊÛ¸îÃÄ¤Ï5²óÌÜ¤Î¿·¤¿¤ÊºÆ¿³ÀÁµá¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£·î18Æü¤Ë¾ÜºÙ¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
