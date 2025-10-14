¡Ö¹â³ÛÅöÁª¤·¤¿¡×Í¹ÊØ¶É¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½÷À¤¬¤È¤Ã¤µ¤ÎÈ½ÃÇ¡¡³¤³°Á÷¶â¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ªÇ¯´ó¤ê¤ò»ß¤á¤ë¡¡¼¯»ùÅç
¼«Âð¤ËÆÏ¤¤¤¿¹â³Û¤ÎÅöÁª¶â¤ò¤«¤¿¤ë¼ê»æ¤ò¿®¤¸¡¢³¤³°¤ËÁ÷¶â¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿80ÂåÃËÀ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢º¾µ½Èï³²¤òËÉ¤¤¤À¤È¤·¤Æ¡¢»Ø½É»Ô¤ÎÍ¹ÊØ¶É°÷3¿Í¤Ë·Ù»¡¤«¤é´¶¼Õ¾õ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»Ø½É·Ù»¡½ð¤«¤é´¶¼Õ¾õ¤¬Â£¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©»Ø½É»Ô¡¦³«Ê¹Í¹ÊØ¶É¤ÎÀ¾Ì¶ÅÄÍ¥»Ò¤µ¤ó¤é¶É°÷3¿Í¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯8·î²¼½Ü¡¢¸©Æâ¤Î80ÂåÃËÀ¤Î¼«Âð¤Ë¡¢¹â³Û¤ÎÅöÁª¶â¤ò¤«¤¿¤ëÉõ½ñ¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï³«Ê¹Í¹ÊØ¶É¤ÎÁë¸ý¤òË¬¤ì¡¢¡Ö¤ª¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤ÈÅöÁª¶â³Û¤¬¸º¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢5Àé±ßÊ¬¤ÎÄê³Û¾®°ÙÂØ¤Ç³¤³°¤ËÁ÷¶â¤·¤¿¤¤¤È¿½¤·½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê³«Ê¹Í¹ÊØ¶É À¾Ì¶ÅÄÍ¥»Ò¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¤¡¢¡Ø¤É¤Á¤é¤ËÁ÷¤ê¤Þ¤¹¤«¡Ù¤È¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢ÉõÅû¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬³¤³°¤Î½»½ê¤À¤Ã¤¿¡£°ÙÂØ¤ò³¤³°¤ËÁ÷¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×
À¾Ì¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯2·î¤Ë°åÎÅ»öÌ³°÷¤«¤éÍ¹ÊØ¶É¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¾å»Ê¤ËÁêÃÌ¤·¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê³«Ê¹Í¹ÊØ¶É À¾Ì¶ÅÄÍ¥»Ò¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢1¿Í¤ÇÂÐ±þ¤»¤º¤Ë¶á¤¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤º¤Ë¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤ÉÂÐ±þ¤·¤¿¤¤¡×
¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤Ç¤Î¤³¤¦¤·¤¿ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ357·ï¡£Èï³²³Û¤Ï¤ª¤è¤½18²¯2600Ëü±ß¤Ç¡¢µîÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¡¢¤ª¤è¤½5²¯7000Ëü±ßÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
