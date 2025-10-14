½¸Ãæ¹ë±«¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤ÎÌ¸Åç»Ô¡¦¹ñÆ»223¹æ¡¢º£·î17ÆüÀµ¸á¤«¤éÊÒÂ¦¸ò¸ßÄÌ¹Ô¤Ë¡¡¼¯»ùÅç
º£Ç¯8·î¤Î½¸Ãæ¹ë±«¤«¤é2¤«·î¡£ÅÚº½Êø¤ì¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¸Åç»Ô³¹ÃÏ¤ÈÌ¸Åç²¹Àô¶¿¤ò·ë¤Ö¹ñÆ»223¹æ¤¬¡¢º£·î17Æü¤ËÄÌ¹Ô¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
8·î¤ÎÌ¸Åç¡¦°¨ÎÉ½¸Ãæ¹ë±«¤Ç¡¢Ì¸Åç»Ô¤Î¹ñÆ»223¹æ¤Ç¤Ï¤¬¤±Êø¤ì¤äÊøÍî¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸½ºß¡¢¼¯»ùÅç¸©Ì¸Åç»ÔËÒ±àÄ®½É·¦ÅÄ¤Î±ö¿»²¹Àô¤«¤é¡¢Æü¤Î½Ð²¹Àô¡¦¤¤Î¤³¤ÎÎ¤¤Þ¤Ç¤Î2.2¥¥í¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÆ»223¹æ¤ÏÌ¸Åç»Ô³¹ÃÏ¤ÈÌ¸Åç²¹Àô¶¿¤ò·ë¤Ö¼çÍ×¤ÊÆ»Ï©¤Ç¡¢¤³¤Î¶è´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ»Ï©¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Êø¤ì¤¿¼ÐÌÌ¤ÎÊä¶¯¤Ê¤É¤¬½ª¤ï¤ê¡¢º£·î17ÆüÀµ¸á¤«¤éÊÒÂ¦¸ò¸ßÄÌ¹Ô¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±¤¸8·î¤Î½¸Ãæ¹ë±«¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿°¨ÎÉ»Ô²Ã¼£ÌÚÄ®¤Î¹ñÆ»10¹æ¡¦ÌÖ³Ý¶¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¯»ùÅç¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢11·îÃæ½Ü¤ËÄÌ¹Ô¤òºÆ³«¤Ç¤¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
