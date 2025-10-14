¡ÖÅç¤ÎÊ¸²½¤ä»º¶È¤¬Æ§¤ß¤Ë¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡ÇÏÌÓÅç´ðÃÏÁÊ¾Ù¡¡»ÔÌ±¤¬°Õ¸«ÄÄ½Ò¡¡¼¯»ùÅçÃÏÊýºÛÈ½½ê
ÇÏÌÓÅç¤Ç¤Î¼«±ÒÂâ´ðÃÏÀ°È÷¤ò½ä¤ê¡ÖÀ¾Ç·É½»Ô¤¬Åç¤Î»ÔÍÃÏ¤ò¹ñ¤ËÇä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ãË¡¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢»ÔÌ±¤é¤¬»Ô¤ËÂÐ¤·¡¢»ÔÄ¹¤È¹ñ¤ËÂ»³²Çå½þ¤òÀÁµá¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤ëºÛÈ½¤Î5²óÌÜ¤Î¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤¬¡¢14Æü¡¢¼¯»ùÅçÃÏºÛ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯»ùÅçÃÏºÛ¤ËÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÏÌÓÅç´ðÃÏ·×²è¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÀ¾Ç·É½»ÔÌ±30¿Í¤Ç¤¹¡£
¸¶¹ð¤Î»ÔÌ±¤é¤Ï¡¢¡ÖËÉ±Ò¾Ê¤Ø¤ÎÅÚÃÏÇäµÑ¤ÏµÄÏÀ¤¬Â¤ê¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ºÛÎÌ¸¢¤ò°ïÃ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢À¾Ç·É½»Ô¤ËÂÐ¤·¡¢È¬ÈÄ»ÔÄ¹¤È¹ñ¤ËÂ»³²Çå½þ¤òÀÁµá¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
14Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿5²óÌÜ¤Î¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤Ç¤Ï¡¢¸¶¹ð¤ÎÃËÀ¤¬°Õ¸«ÄÄ½Ò¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö´ðÃÏ·úÀß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅç¤ÎÊ¸²½¤ä»º¶È¤¬Æ§¤ß¤Ë¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÏÂÅÄ¹áÊæÎ¤ ¸¶¹ðÃÄÄ¹¡Ë¡ÖÇÏÌÓÅç¤¬º£¡¢»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾õ¶·¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤¿¤¤¡£¡Ê¾õ¶·¤ò¡ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¼ê¤ËÇÏÌÓÅç¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¡×
°ìÊý¡¢Èï¹ð¤ÎÀ¾Ç·É½»Ô¤ÏÁè¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
