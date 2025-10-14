Mrs. GREEN APPLE¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ, ±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡¢Ado¡¢INI¡Ä¡ÖCOUNTDOWN JAPAN ²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¡×º£½µ¤ÎTOP10¡Ê10·î11Æü¡ÊÅÚ¡ËÉÕ¡Ë
¥°¥é¥ó¥¸¡¦±ó»³ÂçÊå¤ÈÄ¬¼ÓÍýºÚ¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö£Ê£ÁÁ´ÇÀ COUNTDOWN JAPAN¡×¡ÊËè½µÅÚÍË13:00¡Á13:53¡Ë¡£10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢JFN³Æ¶É¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢²ó¿ô¡¢CD¥»¡¼¥ë¥¹¡¢Apple Music¤ÎWeekly ¥Á¥ã¡¼¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò½¸·×¤·¤¿¡ÈÁ´¹ñNO.1 FM¥Ò¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥È¡ÉTOP10¡Ê10·î11Æü¡ÊÅÚ¡ËÉÕ¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£10°Ì¡§¤ª¤¤¤·¤¯¤ë¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¡×
½éÅÐ¾ì¡ª 10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤ë10ËçÌÜ¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øbouquet¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¢£9°Ì¡§Æü¸þºä46¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×
Àè½µ¤Î8°Ì¤«¤é1¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¢ 9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿15ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤¬3½µÏ¢Â³¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷ https://news.audee.jp/news/IaL5T2lNLh.html¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ËÆü¸þºä46¤Î¶âÂ¼Èþ¶ê¡Ê¤«¤Í¤à¤é¡¦¤ß¤¯¡Ë¤µ¤ó¡¢²ÏÅÄÍÛºÚ¡Ê¤«¤ï¤¿¡¦¤Ò¤Ê¡Ë¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¡¢Æ±¶Ê¤Î¤ªÏÃ¤Ê¤É¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£8°Ì¡§OfficialÉ¦ÃËdism¡Ö¤é¤·¤µ¡×
¥é¥ó¥¥ó¥°·÷³°¤«¤éºÆÅÐ¾ì¡ª ¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡×¼çÂê²Î¡£11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¦TOYOTA ARENA TOKYO¤Ç²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤³¤±¤éÍî¤È¤·¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£7°Ì¡§¤Í¤°¤»¡£¡Ö¿¥É±¤ÈBABY feat. ¼®¤ì¤¤¤é¡×
½éÅÐ¾ì¡ªº£Ç¯6·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢²Î»ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê¼ê¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤¬TikTok¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£6°Ì¡§INI¡Ö·¯¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡×
½éÅÐ¾ì¡ª Æ±¶Ê¤Ï¡¢10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ëINI½é¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖINI THE MOVIE¡ØI Need I¡Ù¡×¼çÂê²Î¤Ç¤¹¡£
¢£5°Ì¡§¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×
½éÅÐ¾ì¡ª 10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡ÊNHK¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤Ç¤¹¡£
¢£4°Ì¡§Ado¡ÖÉ÷¤È»ä¤ÎÊª¸ì¡×
Àè½µ¤Î6°Ì¤«¤é2¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¢¬ ¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡ÖÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ËÌ¶Ë³¤Âç³¤Àï¡×¼çÂê²Î¤¬2½µÏ¢Â³¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢µÜËÜ¹À¼¡¡Ê¤ß¤ä¤â¤È¡¦¤Ò¤í¤¸¡Ë¤µ¤ó¤¬ºî»ìºî¶Ê¤ò¡¢¤Þ¤Õ¤Þ¤Õ¤µ¤ó¤¬ÊÔ¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£3°Ì¡§ÊÆÄÅ¸¼»Õ, ±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡ÖJANE DOE¡×
Àè½µ¤Î2°Ì¤«¤é1¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¢ ·à¾ìÈÇ¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬2½µÏ¢Â³¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÊÆÄÅ¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±¶Ê¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¤¯´¶¤¸¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£2°Ì¡§ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖIRIS OUT¡×
Àè½µ1°Ì¤«¤é1¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¢ 9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¡¢·à¾ìÈÇ¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡×¤Î¼çÂê²Î¤¬3½µÏ¢Â³¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª 10·î7¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Æ±ºî¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£½µ¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¢£1°Ì¡§Mrs. GREEN APPLE¡ÖGOOD DAY¡×
Àè½µ5°Ì¤«¤é4¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¢¬ Mrs. GREEN APPLE 2025Ç¯ºÇ¸å¤Î¿·¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤¬2½µÏ¢Â³¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª
¡½¡½ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥²¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ËÄ¹Þ¼¹ä¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖTSUYOSHI NAGABUCHI 7 NIGHTS SPECIAL in ARENA 2025¡×¤Î¤ªÏÃ¤Ê¤É¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈÌ¾¡§£Ê£ÁÁ´ÇÀ COUNTDOWN JAPAN
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢JFNÁ´¹ñ38¶É¥Í¥Ã¥È
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 13:00¡Á13:53
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§±ó»³ÂçÊå¡Ê¥°¥é¥ó¥¸¡Ë¡¢Ä¬¼ÓÍýºÚ
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
