ÂçÃ«æÆÊ¿ ¥Ê¡¦¥êー¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥êー¥ºÂè1Àï¤Ï2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ ¿½¹ð·É±ó2ÅÙ¡£ÌÀÆü¤Ï¥¨ー¥¹»³ËÜÍ³¿­¤¬ÀèÈ¯

¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê(31)¤¬¡¢Å¨ÃÏ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ö¥ë¥ïー¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥êー¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥êー¥ºÂè1Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡¢2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡¢¿½¹ð·É±ó2ÅÙ¤ò´Þ¤à3»Íµå¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó3»î¹çÏ¢Â³¥Îー¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Áー¥à¤Ï1ÅÀº¹¤Ç¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó6ÀïÁ´ÇÔ¤Î¥Ö¥ë¥ïー¥º¤ËÀè¾¡¤·¤¿¤¬¡¢¿·¼é¸î¿À¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê(23)¤Ï2ÅÀ¥êー¥É¤Î9²ó¤Ë1¼ºÅÀ¤·¤ÆÅÓÃæ¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«¤ÏÃÏ¶è¥·¥êー¥º4»î¹ç¤Ç18ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.056¤Ç9»°¿¶¤È´°Á´¤Ë¥Ö¥ìー¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Æâ³Ñ¤ò¸·¤·¤¯¹¶¤á¤é¤ì¡¢³°³Ñ¤Î¥Üー¥ëµå¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ë¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö´Å¤¤µå¤ò»ÅÎ±¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÈ½ÃÇ¤ò½¤Àµ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç·Þ¤¨¤¿¥êー¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥êー¥ºÂè1Àï¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï¡¢Áê¼êÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦¥¢¥·¥å¥Óー¤«¤é»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¡£2µåÌÜ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¸«¶Ë¤á¡¢3µåÌÜ¤Ë½é¥¹¥¤¥ó¥°¡£¾¯¡¹¤Î¥Üー¥ëµå¤Ç¤â½éµå¤«¤é¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÃÏ¶è¥·¥êー¥º¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢ÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£3²ó1»àÌµÁö¼Ô¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï±¦ÏÓ¥×¥êー¥¹¥¿ー¤ÎÁ°¤Ëº¸Èô¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢7µåÇ´¤Ã¤Æ¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
5²ó1»à2ÎÝ¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ï¡¢¿½¹ð·É±ó¡£7²ó1»àÌµÁö¼Ô¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ï°ì¥´¥í¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢µß±çº¸ÏÓ¥±¥¤¥Ë¥°¤¬Åê¤¸¤¿3µåÌÜ¡¢Æâ³ÑÄã¤á¤Î¥·¥ó¥«ー¤òÂª¤¨¤¿Åö¤¿¤ê¤ÏÂçÃ«¤é¤·¤¤¹âÂ®¤Î°ìÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ9²ó1»àÆó¡¦»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î¿½¹ð·É±ó¤Ç¡¢Â³¤¯¥Ù¥Ã¥Ä¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¥Îー¥Ò¥Ã¥È¡£¤³¤ì¤Ç¥Õ¥£¥êー¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥êー¥ºÂè2Àï¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤«¤é16ÂÇÀÊÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÂçÃ«¤Î¸¥¿ÈÅª¤ÊÂÇÀÊ¤ò¹âÉ¾²Á¡£¡Öº£Ìë¤Î¥·¥çー¥Ø¥¤¤ÎÂÇÀÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
Åê¼ê¿Ø¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥ä¥ó¥°¾Þº¸ÏÓ¡¦ÀèÈ¯¥¹¥Í¥ë¤¬¥Ö¥ë¥ïー¥ºÂÇÀþ¤ò8²ó¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«1°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¤ë°µ´¬¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¡£2ÅÀ¥êー¥É¤Î9²ó¤«¤é¤Ïº´¡¹ÌÚ¤Ø¤ÎÉ¬¾¡¥ê¥ìー¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·¼é¸î¿À¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÇØ¿®Åêµå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£1»à¸å¡¢»Íµå¡¢ÆóÎÝÂÇ¡¢Ãæµ¾Èô¤Ç1¼ºÅÀ¡£¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó5»î¹çÌÜ¤Ç½é¼ºÅÀ¤Î¸å¡¢Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¡¢3ÈÖ¼ê¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤¬²¿¤È¤«ÍÞ¤¨¤Æ¥êー¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
ÃÏ¶è¥·¥êー¥ºÂè4Àï¤Ç¤Ï3¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò´°Á´Åêµå¤Ç¡¢ÃÏ¶è¥·¥êー¥ºÆÍÇË¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¡Ö(¥¹¥Í¥ë¤ÎÂ³Åê¤È)¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¥íー¥¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Åêµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢2ÅÀ¤Î¥êー¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¥íー¥¤òÅê¤²¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë°Â¿´´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÅêÆþ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï100¥Þ¥¤¥ëÄ¶¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¤Ï1µå¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´·¤ì¤Ê¤¤¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¡¢Èè¤ì¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÁ°²ó3¥¤¥Ë¥ó¥°ÅÐÈÄ¤·¤¿Èè¤ì¤¬»ý¤Á±Û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÀË¤·¤¤µå¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢À©µå¤Ë¥º¥ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤êÈà¤Ï¾¯¤·ÉÔÄ´¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È»Ø´ø´±¤ÏÆâÍÆ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
ÌÀÆü14Æü(Æ±15Æü)¤ÎÂè2Àï¤Ï¡¢¥¨ー¥¹»³ËÜÍ³¿¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÆâÍÆ¤«¤é¤¹¤ë¤Èº´¡¹ÌÚ¤ÎÏ¢Åêµ¯ÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡£»³ËÜ¤ÎÎÏÅê¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¤¬¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Î±¿ÍÑ¤¬¾¡ÇÔ¤Î¥«¥®¤ò°®¤ê¤½¤¦¤À¡£
