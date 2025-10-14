¡Ö¿Íµ¤¤¹¤®¤ÆÅ¹Æ¬¤«¤é¾Ã¤¨¤¿¡×¡Ö¼«Ëý¤Î¥·¡¼¥ëÄ¢¡×¡ÈÊ¿À®¤Î¤È¤¤á¤¡É¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥·¡¼¥ë¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼10Áª
¡¡SNSÈ¯¤Î¡È¥·¡¼¥ë¸ò´¹¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡É¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¿À®¥¥Ã¥º¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢Åö»þ¤Î¡Ö¥·¡¼¥ëÄ¢¡×¤ò»×¤¤½Ð¤·¤ÆºÆ¤Ó¥Ï¥Þ¤ë¿Í¤¬µÞÁý¡£ZÀ¤Âå¤â¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ±Ç¤¨¤ë¡×¡Ö¿ä¤·¥·¡¼¥ë¤òÀ°Íý¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¥¿¥¤¥×¤ÏÇä¤êÀÚ¤ìÂ³½Ð¤ÎÅ¹ÊÞ¤â¡Ä¡£º£²ó¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ê¡ÈÊ¿À®¤Ã¤Ý¤«¤ï¤¤¤¤¡É¥·¡¼¥ë¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¤ò¸·Áª¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥å¡¼¥È¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤Ê¡Ö¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤é¤Ó¤Á¤ã¤ó¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡ÄÊ¿À®¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼ÇúÈ¯¤Î¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼
¢£»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤ËÂç¿Í¤â¥Ï¥Þ¤ë¡È¥·¡¼¥ë¸ò´¹¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡É¤¬ºÆÇ³Ãæ
¡¡Ê¸Ë¼¶ñ¥³¡¼¥Ê¡¼¤äSNS¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡È¥·¡¼¥ë¸ò´¹¡É¥Ö¡¼¥à¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î¥·¡¼¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤ëÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¡É¥·¡¼¥ëÄ¢¡É¤ä¡É¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¡É¤âÇä¤êÀÚ¤ì¤ëÅ¹ÊÞ¤¬Â³½Ð¾õÂÖ¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤«¤Ä¤ÆÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤âºÆ¤Ó½¸¤á¤Ï¤¸¤á¡¢ÎáÏÂÀ¤Âå¤ÎZÀ¤Âå¤â¤½¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¿À®¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¤Ê¥¥ã¥é¤äÃ¸¤¤¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤¬¡¢²û¤«¤·¤µ¤È¥È¥¥á¥¤òÆ±»þ¤Ë¤¯¤ì¤ë¤Î¤â¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤À¡£
¢£¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¥«¥×¥»¥ë¥·¡¼¥ë¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼ Ê¿À®¥á¥â¥ê¡¼ ¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤é¤Ó¤Á¤ã¤ó
¡¡Ê¿À®¥ì¥È¥í¤ÎÂåÌ¾»ì¡È¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤é¤Ó¤Á¤ã¤ó¡É¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«»ÅÍÍ¤Î¥·¡¼¥ë¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¡£¥«¥Ð¡¼Æâ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ó¡¼¥º¤¬Æ°¤¯¤¿¤Ó¤Ë¥¥é¥¥é¸÷¤Ã¤Æ¡¢Ä¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ë¡£Ãæ¤ÎÂæ»æ¤Ï¸ü¤á¤ÎPPÁÇºà¤Ç¡¢Å½¤Ã¤Æ¤Ï¤¬¤·¤Æ¤â¥è¥ì¤Ë¤¯¤¤¡£¼ýÇ¼ÎÏ¤â¹â¤¯¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥Ç¥³¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë»Å¾å¤¬¤ê¡£Ê¿À®¤Î¡È¥¥é¤«¤ï¡ÉÊ¸²½¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÎáÏÂ¤ËÁÉ¤é¤»¤¿Ì¾ÉÊ¡£
¡¦Æ°¤¯¥é¥áÆþ¤ê¥«¥Ð¡¼¤¬SNS±Ç¤¨È´·²
¡¦PPÂæ»æ¤ÇÅ½¤êÄ¾¤·¤·¤ä¤¹¤¤¹âÉÊ¼Á»ÅÍÍ
¡¦Ê¿À®¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¤ÎÂåÉ½Åª¥¥ã¥é¥Ç¥¶¥¤¥ó
¢£¥«¥ß¥ª¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥·¡¼¥ë¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼ ¤â¤°¤Ë¤ã¤ó
¡¡¤æ¤ë¤«¤ïÇ¤Î¡È¤â¤°¤Ë¤ã¤ó¡É¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿Ìþ¤··Ï¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¡£Ã¸¤¤¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤Àþ²è¥¿¥Ã¥Á¤Ç¡¢Âç¿Í½÷»Ò¤Ë¤â¿Íµ¤¡£Ãæ¿È¤ÏÆ©ÌÀ¥ê¥Õ¥£¥ë»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥·¡¼¥ë¤òÀ°Íý¤·¤Ê¤¬¤é´Õ¾Þ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿É½»æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤â¡ý¡£Ê¿À®¤Î¥¥ã¥éÊ¸²½¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢º£¤Ã¤Ý¤¯¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬½¨°ï¡£
¡¦¥Þ¥«¥í¥ó¥«¥é¡¼¡ßÇ¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÎÌþ¤·´¶
¡¦Æ©ÌÀ¥ê¥Õ¥£¥ë¤Ç¸«¤»¤Ê¤¬¤é¼ýÇ¼²ÄÇ½
¡¦Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥È¡¼¥ó¤ÇÂç¿Í½÷»Ò¤Ë¤â¡ý
¢£¥µ¥ó¥¹¥¿¡¼Ê¸¶ñ ¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£ ¥·¡¼¥ë¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼ ¥¯¥í¥ß S2175266
¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¿Íµ¤¥¥ã¥é¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥·¡¼¥ë¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¡£Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÇÛ¿§¤¬Ê¿À®¥®¥ã¥ë´¶¤òÉº¤ï¤»¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥ê¥ó¥°¹½Â¤¤Ç¥ê¥Õ¥£¥ë¤ÎÄÉ²Ã¤â´ÊÃ±¡£¥¥ã¥é¤´¤È¤Î¥Ú¡¼¥¸¤òºî¤ë¤Ê¤É¡¢¿ä¤·À°Íý¤Ë¤âºÇÅ¬¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â±Ç¤¨¤ë¹âµé´¶¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¡£
¡¦¥ê¥Õ¥£¥ëÄÉ²Ã¤Ç¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½
¡¦Ê¿À®¥®¥ã¥ë´¶¡ß¥µ¥ó¥ê¥ª¤Ç¿Íµ¤ÇúÈ¯Ãæ
¢£¥µ¥ó¥ê¥ª ¥·¡¼¥ë¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼ ¥·¡¼¥ë¼êÄ¢ ¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º
¡¡¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¤Î¥·¡¼¥ë¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¡£¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡È¿ä¤·¡É¤¬¸½¤ì¤ëìÔÂô¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¡£Æ©ÌÀ¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ÁÇºà¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤µ¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ËüÇ½¥¿¥¤¥×¡£
¡¦¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¿ä¤·¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê
¡¦¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿Æ©ÌÀ¥ê¥Õ¥£¥ë¤ÇÊÝ¸îÎÏ¡ý
¢£¥«¥ß¥ª¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥·¡¼¥ë¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼ ¤â¤Á¤â¤Á¤Ñ¤ó¤À
¡¡¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ë¡È¤â¤Á¤â¤Á¤Ñ¤ó¤À¡É¤Î¤æ¤ë¤«¤ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤â¤Ã¤Á¤ê¤·¤¿¼Á´¶¤Î¥¥ã¥é¤¬¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¡£ÆâÂ¦¤Ï¥¯¥ê¥¢¥Ý¥±¥Ã¥È¼°¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤Ã¤Æ¤âÊÝ¸î¤·¤Æ¤âOK¡£¤«¤ï¤¤¤µ¤È¼ýÇ¼ÎÏ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¡¦¤â¤Á¤â¤Á¤Ñ¤ó¤À¤ÎÌþ¤··Ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¦¥Ý¥±¥Ã¥È¼°¤ÇÀ°Íý¤È´Ñ¾Þ¤òÎ¾Î©
¡¦³ØÀ¸¡ÁÂç¿Í½÷»Ò¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¿Íµ¤
¢£¥«¥ß¥ª¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥·¡¼¥ë¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼ Ê¿À®¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼ ¤¢¤ï¤ï¤Á¤ã¤ó
¡¡¡È¤¢¤ï¤ï¤Á¤ã¤ó¡É¤Î¤Õ¤ó¤ï¤êÀ¤³¦´Ñ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Ê¿À®¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥Û¥í¥°¥é¥à¥«¥Ð¡¼¤¬¸÷¤ËÈ¿¼Í¤·¤Æ¡¢³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æµ±¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë»ÅÍÍ¡£Ãæ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿PPÂæ»æ¤Ç¥·¡¼¥ë¤ÎÅ½¤êÂØ¤¨¤â´ÊÃ±¡£Ê¿À®¤Î¾¯½÷»¨»ï¤ò»×¤ï¤»¤ë¿§»È¤¤¤Ç¡¢²û¤«¤·¤¯¤â¿·¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¡£
¡¦¥Û¥í¥°¥é¥à²Ã¹©¤Î¤¤é¤á¤¯¥«¥Ð¡¼
¡¦Ê¿À®¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¤ÊÃ¸¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼
¡¦Å½¤êÂØ¤¨¼«Í³¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤PPÂæ»æ
¢£¥«¥ß¥ª¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥·¡¼¥ë¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼ 2WAY¥·¡¼¥ë¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼ ¤Þ¤¸¤«¤ë¥Ù¥ê¡¼¥Ù¥ê¡¼
¡¡¡ÉÊ¿À®¤ß¡É¤ÎÂåÉ½³Ê¡¦¤Þ¤¸¤«¤ë¥Ù¥ê¡¼¥Ù¥ê¡¼¤Î¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¤Ï¡¢»ý¤ÁÊâ¤¤â±Ç¤¨¤â³ð¤¦2WAY»ÅÍÍ¡£Æ©ÌÀ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÈÂæ»æ¼°¥Ú¡¼¥¸¤ÎÎ¾Êý¤òÈ÷¤¨¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¼ÂÍÑ¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¥ê¥Ü¥ó¤ä¥Ù¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢Ê¿À®¥¢¥Ë¥á¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¡¢²û¤«¤·¤µ¤È¥È¥ì¥ó¥É´¶¤òÎ¾Î©¡£
¡¦Âæ»æ¡õ¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î2WAY¹½Â¤¤ÇËüÇ½
¡¦Ê¿À®¥¢¥Ë¥áÉ÷¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë
¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¼ýÇ¼ÎÏÈ´·²
¢£¥¯¡¼¥ê¥¢ ¥·¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯ Ê¿À®¥ì¥È¥í¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼ ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥·¥§¥¤¥¯
¡¡¡ÈÊ¿À®¥¹¥¤¡¼¥Ä¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¯¡¼¥ê¥¢¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡£¥ß¥ó¥È¡ß¥Ô¥ó¥¯¤ÎÇÛ¿§¤¬´Å¤¯¤Æ¥Ý¥Ã¥×¡£É½»æ¤Ï¤Ä¤ë¤Ã¤È¤·¤¿PPÁÇºà¤Ç±ø¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢»ý¤ÁÊâ¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£Ãæ¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ï³ê¤é¤«¤ÇÅ½¤êÄ¾¤·OK¡£¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¸«±Ç¤¨¤âÎÉ¤¯¡¢¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¹¤ë¤«¤ï¤¤¤µ¡£
¡¦Ê¿À®¥«¥Õ¥§É÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇSNS±Ç¤¨
¡¦PPÁÇºà¤Ç±ø¤ì¤Ë¤¯¤¯ÂÑµ×À¤â¡ý
¡¦Å½¤Ã¤Æ¤â¤Ï¤¬¤»¤ë¥¹¥à¡¼¥ºÂæ»æ
¢£¥·¡¼¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Î¡¼¥È ¥É¥ê¡¼¥à 2¸Ä¥»¥Ã¥È
¡¡2ºý¥»¥Ã¥È¤Ç¤ªÆÀ¤Ê¥·¡¼¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Î¡¼¥È¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ»æ¤ÏPP²Ã¹©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÅ½¤êÄ¾¤·¼«Í³¡£É½»æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÀ±¡¦¥ê¥Ü¥ó¡¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¤ÎÌ´¤«¤ïÍ×ÁÇËþºÜ¤Ç¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¡£»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¡£
¡¦PP²Ã¹©Ãæ»æ¤ÇÅ½¤Ã¤Æ¤Ï¤¬¤»¤ë»ÅÍÍ
¡¦Ì´¤«¤ï¤¤¤¤3ÊÁ¥¢¥½¡¼¥È¤Çµ¤Ê¬UP
¡¦2ºý¥»¥Ã¥È¤Ç¥³¥¹¥ÑÈ´·²
¢£À±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£ ¥·¡¼¥ë¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¡õ¥ê¥Õ¥£¥ë¥»¥Ã¥È
¡¡À±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¸ø¼°¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¡£½À¤é¤«¤¤¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥È¡¼¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¡¢¤É¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤Ë¤âÆëÀ÷¤à¤«¤ï¤¤¤µ¡£¥ê¥Õ¥£¥ëÉÕ¤¤Ç¤¹¤°»È¤¨¡¢¥«¡¼¥Ó¥£¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¡£»ý¤ÁÊâ¤¯¤À¤±¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤¬Ì¥ÎÏ¡£
¡¦¥ê¥Õ¥£¥ëÉÕ¤¤ÇÆÏ¤¤¤Æ¤¹¤°»È¤¨¤ë
¡¦¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ç»È¤¨¤ëÃ¸¥«¥é¡¼Å¸³«
¢£¥¯¡¼¥ê¥¢ ¥·¡¼¥ë¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼ Áë¤¢¤¥Þ¥¤¥·¡¼¥ë¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼
¡¡É½»æ¤Ë¡ÈÁë¡É¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¤Î¥·¡¼¥ë¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î1Ëç¤ò¾þ¤ë¤è¤¦¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¡¢¡È¸«¤»¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤¬³ð¤¦¡£Ãæ¤ÎÂæ»æ¤ÏÆ©ÌÀ¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢À°Íý¤â´ÊÃ±¡£Ê¿À®¤Î¡È¥·¡¼¥ë¼«ËýÊ¸²½¡É¤ò¸½ÂåÉ÷¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿°ïÉÊ¡£
¡¦¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¡È¸«¤»¤ë¼ýÇ¼¡É¤Ç±Ç¤¨ÅÙUP
¡¦Æ©ÌÀÂæ»æ¤ÇÀ°Íý¡õÊÝÂ¸¤¬¥¹¥à¡¼¥º
¡¦Ê¿À®Ê¸²½¤ò´¶¤¸¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤µ
¡¡¡È¥·¡¼¥ëÄ¢¡ÉÊ¸²½¤ÎºÆÇ³¤Ë¤è¤ê¡¢²û¤«¤·¤¤¤Î¤Ë¿·¤·¤¤¡ÈÊ¿À®¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¡É¤¬ºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¤ä¥«¥é¡¼¤ÇÁª¤Ù¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇËèÆü¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤Ï¤º¡£¤«¤ï¤¤¤µ¤È²û¤«¤·¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¤Ç¡¢Í§¤À¤Á¤Ë¤â¼«Ëý¤Ç¤¤ë¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥·¡¼¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´°À®¤µ¤»¤è¤¦¡£
¡¡¡È¥·¡¼¥ëÄ¢¡ÉÊ¸²½¤ÎºÆÇ³¤Ë¤è¤ê¡¢²û¤«¤·¤¤¤Î¤Ë¿·¤·¤¤¡ÈÊ¿À®¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¡É¤¬ºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¤ä¥«¥é¡¼¤ÇÁª¤Ù¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇËèÆü¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤Ï¤º¡£¤«¤ï¤¤¤µ¤È²û¤«¤·¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¤Ç¡¢Í§¤À¤Á¤Ë¤â¼«Ëý¤Ç¤¤ë¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥·¡¼¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´°À®¤µ¤»¤è¤¦¡£