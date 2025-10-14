24ºÐÇ¯²¼ÃËÀ¤ÈºÆº§¡¦Æ£¤¢¤ä»Ò¡Ê64¡Ë¡¢¥é¥Õ¤ÊÁõ¤¤¤Ç¥é¥ó¥Á ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¡×
¡¡±é²Î²Î¼ê¤ÎÆ£¤¢¤ä»Ò¡Ê64¡Ë¤¬¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Î¥é¥Õ¤ÊÁõ¤¤¤Ç¥é¥ó¥Á¤Ë½Ð¤«¤±¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û24ºÐÇ¯²¼É×¤È¤Î·ëº§8¼þÇ¯µÇ°&»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2017Ç¯4·î9Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤ÇºÆº§¤òÈ¯É½¤·¤¿Æ£¡£¤ªÁê¼ê¤ÎÃËÀ¤Ï24ºÐÇ¯²¼¤Ç¡¢2025Ç¯3·î31Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö·ëº§8¼þÇ¯¤ò½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¿ÍÆ±»Î¤¬Ä¹¤¯À¸³è¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐÆñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢°ìÅÙ¤â¤±¤ó¤«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ê°¦Ç¤Î¡Ë¥Þ¥ë¥ª¥ì¤Á¤ã¤ó¤È²ÈÂ²4¿Í¤Ç¡¢²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¿´¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´¥ÇÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢É×ÉØÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾å²¼¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤È¥¥ã¥Ã¥×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤ä¡¢¥é¥¤¥À¡¼¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÁõ¤¤¡¢Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Éº¤¦¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤âInstagram¤ÇÈäÏª¤·¡¢¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ç¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ª¼ã¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¹â¹»À¸¤°¤é¤¤¤Î¤ª¾î¤µ¤ó¤«¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤ËÈ¿¶Á
¡¡12Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°ûÃã¥é¥ó¥Á¡£¥ª¡¼¥À¡¼¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ò¤ª¤Ê¤«¤¬¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë´®Ç½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿±¿Æ°Éô½êÂ°¤ÎJKÂ¹Ì¼¤è¤ê¿©¤Ù¤ì¤¿»ä¡Ä¤Þ¤À¤Þ¤À°ßÂÞ¼ã¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿¥é¥Õ¤ÊÁõ¤¤¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â¡Ö¥á¥¬¥Í»Ñ¤¬¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¤Ç¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë