¡ÈÌîÅÞ¶¦Æ®¡ÉÎ©·û¤ÏÌîÅÄÂåÉ½¤Ëº£¸å¤Î¸ò¾Ä°ìÇ¤¤¹¤ëÊý¿Ë¡¡¹ñÌ±¤Ï¼«Ì±¤Ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤µ¤é¤Ê¤ë°ú¤¾å¤²¤Ê¤ÉÇ¯ÆâÍú¹Ôµá¤á¤ë
¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ë¸þ¤±¤¿ÌîÅÞÂ¦¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñ²ñµ¼Ô²ñ´Û¤«¤é¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¡¦ÌÚÂ¼Âçµ×µ¼Ô¤¬¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÌîÅÞÅý°ì¸õÊä¤ÎÍÊÎ©¤òÌÜ»Ø¤¹Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î°Â½»´´»öÄ¹¤Ï¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î´´Éô¤È¿åÌÌ²¼¤Ç¶¨µÄ¤·¡¢Ï¢·È¤Ë¿µ½Å¤Ê¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ËÂÐ¤·¡¢3ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·û¤Î°Â½»»á¡¢³Þ¹ñ²ñÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¡¢°Ý¿·¤ÎÃæ»Ê´´»öÄ¹¡¢±óÆ£¹ñ²ñÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤Ï14Æü¸á¸å¡¢¹ñ²ñ¶á¤¯¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢¤³¤Î¤¢¤È¸á¸å5»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤â¸ò¤¨¤¿3ÅÞ¤Î´´»öÄ¹²ñÃÌ¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦°Â½»´´»öÄ¹¡§
°Ý¿·¤Î¼¹¹ÔÉô¤È¤Ï°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º3ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¤ä¤í¤¦¤È¡£¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤è¤¦¤ÈÀè¤Û¤ÉÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Î©·û¤ÏÅÞ¤Î¾ïÇ¤´´»ö²ñ¤Ç¡¢º£¸å¤Î¸ò¾Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌîÅÄÂåÉ½¤Ë°ìÇ¤¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤È´´»öÄ¹²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë°ú¤¾å¤²¤Ê¤É¡¢¸øÌÀÅÞ¤â´Þ¤á¤¿3ÅÞ¤Î¹ç°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç¯Æâ¤ËÍú¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ÎÌîÅÞÅý°ì¸õÊä¤Ë¿ä¤¹À¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ä¸¶È¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ºö¤Î°ìÃ×¤òµá¤á¡¢Î©·û¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤òÊø¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸á¸å5»þ¤«¤é¤Î´´»öÄ¹²ñÃÌ¤Î¹ÔÊý¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£