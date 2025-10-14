SHIHO¡¢·Ý½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®ÊÛ¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×
¥â¥Ç¥ë¤ÎSHIHO¡Ê49¡Ë¤¬14Æü¡¢JRµþÅÔ±Ø¥Ó¥ë¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡ÖÂè1²óµþÅÔ±Ø¥Ó¥ë·Ý½Ñº×¡×¡Ê11·î3Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸½Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎDAICHI MIURA»á¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
SHIHO¤Ï¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢MIURA»á¤ÏÏÂÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£2¿Í¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÂç¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ç¡¢µÕ¤Ë»Å»ö¤Ç¤Î¶¦±é¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¤¡¢SHIHO¤Ï¡Ö¤ª»Å»ö¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÖÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ³¤³°¤Ç´¶¤¸¤ëÆüËÜÊ¸²½¤Î²ÁÃÍ¤È¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡£³¤³°¤ÈÆüËÜ¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Ë¤Ï»Íµ¨¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢³¤³°¤ÎÊý¤Ï¥Ü¡¼¥Ã¤È¤·¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÏÀè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢´¶³Ð¤¬±Ô¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£1Ç¯¤â72¸Ä¤ËºÙ¤«¤¯Ê¬¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÎéµ·Àµ¤·¤¤¡×¡Ö¼«Á³¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤ò¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Ã¤«¤ê²óÅú¤·¤¿¤¬¡¢MIURA»á¤«¤é¡Ö¤µ¤Ã¤¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ð¥é¤µ¤ì¡¢¡ÖºÜ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤é¡ª¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
MC¤«¤é¡¢·Ý½Ñ¤ÎÈ¯¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¼è¤êÆþ¤ì¤Æ³Ú¤·¤à¤Î¤¬1ÈÖÂç»ö¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥¢¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤òËá¤¤¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Æ³Ú¤·¤à¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£ÀÎ¤Î¤³¤È¤ÏÀÎ¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤¦¡£Ì¡²è¤ò¥¢¡¼¥È¡¢·Ý½Ñ¤È¤·¤Æ¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥â¥Î¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤¥â¥Î¤òºî¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤ë¤È¡¢MIURA»á¤â¡Ö¥×¥í¤À¤Í¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤ó¤À¤Í¡×¤â´¶¿´¡£¡Öº£¤Î¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£