¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì°¦¸¤¤ËÌ¿¤òµß¤ï¤ì¤¿¡È¤¢¤Î½»¿¦¡É¤âÅÐ¾ì Çðºê»Ô¤Ç¡È¥±¥â¥Î¤Þ¤Ä¤ê¡É ÌîÀ¸Æ°Êª¤È¤Î¶¦À¸¹Í¤¨¤ë¡Ô¿·³ã¡Õ
¥¯¥Þ¤ä¥¤¥Î¥·¥·¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤È¤Î¶¦À¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¥¸¥Ó¥¨ÎÁÍý¤ÎÂÎ¸³¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Çðºê»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢°¦¸¤¤ËÌ¿¤òµß¤ï¤ì¤¿¡È¤¢¤Î½»¿¦¡É¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥ê¥Ýー¥È¡Ë
¡Ö¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¥¯¥Þ¤ä¥¤¥Î¥·¥·¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¸¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¤³¤Á¤é¼ÂºÝ¤Î¥¯¥Þ¤ÎÌÓÈé¤Ç¤¹¤¬¤«¤Ê¤ê¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Á¤é¤Î½÷¤Î»Ò¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¯¥Þ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë»×¤ï¤º¡Ä
¡ÖÇØÃæ¸þ¤±¤¿¤éÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤è¡×
Q¡ËÉÝ¤¤¡©
¡Ö¤¦¤ó¡×
¥¯¥Þ¤ä¥¤¥Î¥·¥·¤Ê¤ÉÌîÀ¸Æ°Êª¤Î½ÐË×¤¬Á´¹ñ¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¸©Æâ¤Î¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤Ïº£Ç¯ÅÙ11·ï¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¸©¤Ï¡Ö¥¯¥Þ½ÐË×ÆÃÊÌ·ÙÊó¡×¤òÈ¯É½¤··Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡È¥¸¥Ó¥¨ÎÁÍý¡É¤ÎÂÎ¸³¤â¡£¥Ô¥¶À¸ÃÏ¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥Î¥·¥·¤ÎÆù¤Ç¤¹¡£
¡ÒÉã¿Æ¡Ó
¡ÖÆÚÆù¤è¤ê¤Ë¤ª¤¤¤¬¤¢¤ë¡©¤¯¤µ¤¤¡©¡×
¡Ò»Ò¤É¤â¡Ó
¡Ö¤±¤â¤Î¤¯¤µ¤¤¡£¤±¤â¤Î¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×
¥Áー¥º¤ò¤Î¤»¤Æ¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤¯¤È¥¤¥Î¥·¥·Æù¤Î¥Ô¥¶¤Î¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
¡Ò¿Æ»Ò¡Ó
¡Ö¥Áー¥º¤¬¤Î¤Ó¤¿¡×
¡Ö¤É¤¦¡©¡×
¡Ö¡Ê¥¤¥Î¥·¥·¤ÎÆù¡Ë¤ª¤¤¤·¤¤¡×
»Ý¤ß¤¬Ç»¤¯¥¸¥åー¥·ー¤Ê¥¤¥Î¥·¥·¤ÎÆù¡£¤ª¤¤¤·¤¯Ì£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤ÎÌ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÒÉã¿Æ¡Ó
¡ÖÉáÃÊËÍ¤âÅÄ¤ó¤Ü¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¼êÅÁ ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÉáÃÊ¤ÏÁþ¤¤Â¸ºß¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È¡¢Ì¿¤È¤·¤Æ¤Ï¾Ã²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¤½Û´Ä¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤¿¶ÚÆù¤¬¼«Ëý¤Î¸ÞÀô»Ô¤Î½»¿¦¡¦µÈ¸¶Åì¸¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£µÈ¸¶¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ä
¡ÒµÈ¸¶Åì¸¼¤µ¤ó¡Ó
¡Ö¥¯¥Þ¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤¬¤ªー¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡£»Í¤ÄÂ¤Ç¤¦¤ïー¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
µÈ¸¶¤µ¤ó¤Ï¤³¤È¤·6·î¡¢»³¤Ç¸¤¤Î»¶ÊâÃæ¤Ë¥¯¥Þ¤ËÁø¶ø¡£ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï°ì½ï¤Ë»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿°¦¸¤¤Î¡Ö¥Á¥³¡×¤Ç¤·¤¿¡£ËÊ¤¨¤Æ¥¯¥Þ¤òÄÉ¤¤Ê§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÒµÈ¸¶Åì¸¼¤µ¤ó¡Ó
¡Ö¤³¤ó¤ÊÆùÂÎ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤À¤á¤Ç¤¹¡£¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¡¢ÀµÄ¾¡£É¡¿å¤À¤é¤À¤éÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¤Þ¤ï¤êµ¤¤Ë¤»¤º¡Ê¥Á¥³¤ò¡ËÊú¤¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¸å¡¢³Ø¤ó¤À¤Î¤Ï¥¯¥Þ¤ÎÀ¸ÂÖ¤äÁø¶ø¤·¤¿ºÝ¤ÎÂÐ½èË¡¡£
¡Ò¿·³ã¥ï¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Õ¥ê¥µー¥Á¡¡ÎëÌÚ¶Ç»üÏ¯¤µ¤ó¡Ó
¡Ö¿Í´Ö¤ÎµÞ½ê¡£Æ¬¤ò¤¿¤¿¤«¤ì¤¿¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤«Âç¤¤ÊÄÞ¤ÇÂÎ¤òÎö¤«¤ì¤¿¤È¤«ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ÎµÞ½ê¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËËÉ¸æ»ÑÀª¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÒË¬¤ì¤¿¿Í¡Ó
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê´Ø·¸¤Ê¤¤ÏÃ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¼ÂºÝ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿Êý¡¹¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤ÆÂÐºö¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡ÒµÈ¸¶Åì¸¼¤µ¤ó¡Ó
¡Ö»ä¤Î·Ð¸³¤¬Á´¹ñ¤Î¥¯¥ÞÁûÆ°¤Ç¤ª¤Ó¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ðµ¤¤Å¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×
Áê¼¡¤°¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¡£¸©¤Ï½Ð¤«¤±¤ëºÝ¤ÏÊ£¿ô¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢²»¤ÎÌÄ¤ë¤â¤Î¤ò·ÈÂÓ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
