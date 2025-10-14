ÈÓÅÄÍÎÊå¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö²£ÉÍ¤Ç¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é³«ºÅ¡¡Ç¯¤ÎÀ¥¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥·¥çー¤Ë
¡¡ÈÓÅÄÍÎÊå¤¬¡¢½é¤È¤Ê¤ë¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö²£ÉÍ¸ø±é¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤ò12·î28Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§SG¤¬¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡Ö¿´¤ÎÃæ¤Î²Ö¤Ï¤º¤Ã¤Èºé¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¡¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡Ë
¡¡º£Ç¯¡¢·àÃÄ»Íµ¨ÂàÃÄ¸å½é¤È¤Ê¤ë¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡Ù¤Ç¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ð¥ë¥¸¥ã¥óÌò¤ò±é¤¸¤¿¤Û¤«¡¢¡Ø¥ª¥Ú¥éºÂ¤Î²ø¿Í¡Ù¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡Ù¤È¡¢¡ÈÀ¤³¦»°Âç¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¤¿ÈÓÅÄ¡£Æ±¸ø±é¤Ç¤Ï¿´¤Ë¶Á¤¯³Î¤«¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÈË¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡¢Ç¯¤ÎÀ¥¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥·¥çー¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï10·î20ÆüÀµ¸á¤è¤êClub BBL²ñ°÷¡¢Ë¡¿Í²ñ°÷Àè¹Ô¡Ê¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö¡Ë¤Î¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë