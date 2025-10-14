¡ÚÂ®Êó¡ÛJRÀÖÊæÀþ¡¡Îó¼Ö¤ÎÊÝ°ÂÁõÃÖ¤¬ºîÆ°¡¡ÀÖÊæÀþ¤Î°ìÉôÎó¼Ö¤ËÃÙ¤ì¡Ú14Æü¸á¸å7»þ40Ê¬¸½ºß¡Û
JRÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¡Ê14Æü¡Ë¸á¸å7»þÈ¾¤´¤í¡¢JRÀÖÊæÀþ¤ÎÇÅ½£ÀÖÊæ¡Ê18:58¡ËÈ¯¡¦²¬»³¹Ô¤¤ÎÎó¼Ö¤¬¡¢°ËÎ¤～È÷Á°ÊÒ¾å´Ö¤ÇÎó¼Ö¤ÎÊÝ°ÂÁõÃÖ¤¬ºîÆ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸á¸å7»þ40Ê¬¸½ºß¡¢È÷Á°ÊÒ¾å±Ø¤Ç¤³¤Î¼ÖÎ¾¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÀÖÊæÀþ¤Î°ìÉôÎó¼Ö¤ËÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¾èµÒ¤Ï¡¢¸åÂ³¤ÎÈ÷Á°ÊÒ¾å»ÏÈ¯¡Ê19:44¡Ë¤ÎÎó¼Ö¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£