³ØÀ¸»°Âç±ØÅÁ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö½Ð±À±ØÅÁ¡×¤Ç¶¿ÅÚÀª¤Î³èÌö¤Ï¡¡´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¤ÈÀÄ³Ø¼ç¾¤Î¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê¤ÎÁö¤ê¤ËÌ©Ãå¼èºà¡Ú²¬»³¡Û
³ØÀ¸»°Âç±ØÅÁ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¡Ö½Ð±À±ØÅÁ¡×¤¬¤¤Î¤¦¡Ê13Æü¡ËÅçº¬¸©½Ð±À»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶¿ÅÚÀª¤ÎÃíÌÜ¤Ï¤³¤Á¤é¡£Ãæ»Í¹ñ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ2Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¡¢¤½¤·¤Æ±ØÅÁ¶¯¹ë¹»¡¦ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë²¬»³»Ô½Ð¿È¤Î¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Ç¤â¸Â¤é¤ì¤¿Âç³Ø¤·¤«½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤ÂçÉñÂæ¤Ç¤È¤â¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û³ØÀ¸»°Âç±ØÅÁ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö½Ð±À±ØÅÁ¡×¤Ç¶¿ÅÚÀª¤Î³èÌö¤Ï¡¡´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¤ÈÀÄ³Ø¼ç¾¤Î¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê¤ÎÁö¤ê¤ËÌ©Ãå¼èºà¡Ú²¬»³¡Û
¡Ê¾¾Â¼¤ß¤Ê¤ßµ¼Ô¡Ë
¡Ö¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥åÃÏÅÀ¤Î½Ð±À¥Éー¥à¤òÌÜ»Ø¤·6¶è´Ö¡¦45.1¥¥í¤òÁö¤ë½Ð±À±ØÅÁ¡£²¬»³Àª¤Ï¤É¤ó¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¤ÏÃÏÊýÀª¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤ò
Á´¹ñ¤Î¶¯¹ë¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥¿ー¥ÈÃÏÅÀ¤ËÊÂ¤Ö¡¢´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡£1¶è¤òÁö¤ë¤Î¤Ï¥¨ー¥¹¤Ç¼ç¾¤Î»³ËÜÎÃ²ðÁª¼ê¤Ç¤¹¡£
¡Ê´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¡¡»³ËÜÎÃ²ð¼ç¾¡Ú²èÁü①¡Û¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤ä¤ì¤ë¡¢¼«Ê¬¤Ï¤ä¤ì¤ë¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Åìµþ¤Î¶¯¹ë¹»¤È¶¦¤ËÀèÆ¬½¸ÃÄ¤òÁö¤ë´ÄÂÀÊ¿Âç³Ø¤Î»³ËÜÁª¼ê¡£Ä¹¤¤´Ö¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î1Ç¯¤Ç10000¥áー¥È¥ë¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò2Ê¬¤â¹¹¿·¡£Ãæ»Í¹ñ¥È¥Ã¥×¤Î¥é¥ó¥Êー¤ËÀ®Ä¹¤·ÄÏ¤ó¤ÀÉñÂæ¤Ç¤¹¡£
¡Ê´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¡¡»³ËÜÎÃ²ð¼ç¾¡Ë
¡Ö¤³¤Î½Ð±À±ØÅÁ¤¬¡¢ËÍ¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¥Áー¥à¤ÇÁö¤ëºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î»°Âç±ØÅÁ¡£¥é¥¹¥È¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Õ¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×
Âç·òÆ®¤Î12°Ì¤Ç2¶è¤Ë¥¿¥¹¥ÅÏ¤·¡ªÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¤Ï¤½¤Î¸å¤Î¶è´Ö¤âÃÏÊýÀª¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£
ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Ï½ç°Ì¤òÍî¤È¤¹¤â¹õÅÄÁª¼ê¤¬3¿Í¤ò¤«¤ï¤·
°ìÊý¡¢ºÇ½ª6¶è¡¦¥¢¥ó¥«ー¤¬Áö¤ê½Ð¤¹ºÇ¸å¤ÎÃæ·ÑÅÀ¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢²¬»³»Ô½Ð¿È¤ÇÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Î¼ç¾¡¢¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê¡Ú²èÁü②¡Û¤Ç¤¹¡£Í¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä
ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Øº£Ç¯¤Ï¶ì¤·¤¤¥ìー¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½øÈ×¡¢¥Áー¥à¤Î²¼µéÀ¸¤¿¤Á¤¬¶ì¤·¤ß¡¢°ì»þ¤Ï11°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø Î¦¾å¶¥µ»Éô¼ç¾¡¡¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê¡Ë
¡Ö¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¾å¤Î½ç°Ì¤ò¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡×
¡Ê¼Â¶·¡Ë
¡ÖÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤¬¤¤¤Ã¤¿¡ª¹õÅÄÄ«Æü¡¢4Ç¯À¸¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥¨ー¥¹¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
º£Ç¯¤Ï¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Î³ØÀ¸µÏ¿¤â¼ùÎ©¡£³ØÀ¸¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤Î°ÕÃÏ¤ÇÁ°¤òÄÉ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼Â¶·¡Ë
¡ÖÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¡¢¹õÅÄ¤¬°ìµ¤¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤«¤ï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
3¿Í¤ò¤«¤ï¤¹¤È¡¢¶è´Ö¾Þ¤ÎÁö¤ê¤Ç7°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤Ï²ù¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¥¢¥ó¥«ー³ÑÆîÁª¼ê¤Ï12°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¼è¤ë¤â
¤½¤·¤Æ¡¢´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¤Î¥¢¥ó¥«ー¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1Ç¯¤Î³ÑÆîÍ´¹ÔÁª¼ê¤Ç¤¹¡£
¡Ê¾¾Â¼¤ß¤Ê¤ßµ¼Ô¡Ë
¡Ö³ÑÆîÁª¼ê¤Î·î´ÖÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ï¡©¡×
¡Ê´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¡¡³ÑÆîÍ´¹ÔÁª¼ê¡Ú²èÁü④¡Û¡Ë
¡Ö1000¥¥í¤Ç¤¹¡×
¥Áー¥à1¤ÎÎý½¬ÎÌ¤ò¸Ø¤ë´üÂÔ¤Î1Ç¯À¸¡£´ØÅì¤Î¶¯¹ë¹»¤ËÂ³¤¯12°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¼è¤ê¶î¤±¤À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ä¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥åÃÏÅÀ¤Ë»Ñ¤ò¸½¤ï¤·¤¿¤Î¤Ï16ÈÖÌÜ¡£Í½ÁÛ³°¤Î½ë¤µ¤ÇÃ¦¿å¾É¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ä¡£
¡Ê´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¡¡³ÑÆîÍ´¹ÔÁª¼ê¡Ë
¡Ö¥¢¥ó¥«ー¤Ç¼«Ê¬¤¬½ç°Ì¤òÂçÉý¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ¤À¤È»×¤¦¡×
¸À¤¤Ìõ¤Ï¡¢¸ý¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¡¡³ÑÆîÍ´¹ÔÁª¼ê¡Ë
¡ÖÍèÇ¯¤Î½Ð±À±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¼Ú¤ê¤òÊÖ¤»¤¿¤é¡×
¡Ê´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¡¡»³ËÜÎÃ²ð¼ç¾¡Ú²èÁü⑥¡Û¡Ë
¡Ö½©°Ê¹ß¤ËÀäÂÐ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤é¡×
¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤·¤Ã¤«¤ê10¥¥í¤ò1Ç¯À¸¤¬Áö¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡ÖÍèÇ¯ºÆÍèÇ¯¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë·Ò¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¡×
¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¡¡¹õÅÄÄ«Æü¼ç¾¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡Ö¼¡¤Ï¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
ÀÄ³Ø¤Î¹õÅÄÁª¼ê¤Ï¶è´Ö¾Þ¤ÎÉ½¾´¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ð¥¹¤Î»þ´Ö¤¬Ç÷¤ê¡¢ÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¡£
¡Ö¤¢¤ì¡ª¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡ª²¶¤Î¤¢¤ì¤Ï¡©¡×
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡Ä¡Ö¼¡¤Ï¾¡¤Á¤Þ¤¹¡ª´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼¡¤ÎÀï¤¤¤Ë¸þ¤±¤ÆÎ¹Î©¤Ã¤Æ¤æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë
ーº£²ó¡¢½Ð±À±ØÅÁ¤Ë¤ÏÃæ»Í¹ñ¤ÎÍÎÏÁª¼ê¤¬¹çÆ±¤Ç¥Áー¥à¤òºî¤ë³ØÏ¢ÁªÈ´¤â½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¬»³Âç³Ø¤«¤é¤Ï2¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¡¢ÃÏÊýÀª¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£²¬»³¤Ç¤ÎÎ¦¾å¶¥µ»¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£