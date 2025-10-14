¡ÖAIÍûÅÐµ±¡×¤¬²ÎÀ¼ÈäÏª¡¡ÂæËÌ¤ÇµÇ°²»³Ú²ñ¡¡ÂæÏÑ¤Ø¤Î°¦¤òÅÁ¤¨¤ë
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÍûÅÐµ±´ð¶â²ñ¼çºÅ¤Î²»³Ú²ñ¤¬13Æü¡¢ÂæËÌ»Ô¤Î¹ñ²È²»³Ú¥Û¡¼¥ë¤Ç³«¤«¤ì¡¢AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ëµ»½Ñ¤ÇÍûÅÐµ±¡Ê¤ê¤È¤¦¤¡Ë¸µÁíÅý¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÍûÅÐµ±¡×¤¬²ÎÀ¼¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëÍûÅÐµ±¤¬À¸±éÁÕ¤Î³ÚÃÄ¤È¶¦±é¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£Íû»á¤Î¼¡½÷¤ÇÆ±´ð¶â²ñÆ¡»öÄ¹¡Ê²ñÄ¹¡Ë¤ÎÍû°Â妮¡Ê¤ê¤¢¤ó¤¸¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÍûÅÐµ±¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Ø¤ÎÍû¸µÁíÅý¤Î°¦¤òÅÁ¤¨¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
²»³Ú²ñ¤ÏÍû»á¤ÎÂæËÌ»ÔÄ¹»þÂå¤ÈÁíÅýºßÇ¤Ãæ¤ÎÊ¸²½¡¢·Ý½Ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤òµÇ°¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¸ò¶Á³ÚÃÄ¡ÖÏÑÀ¼³ÚÃÄ¡×¤È¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥¦¥§¥¤¡Êò²Ì÷µ·¡Ë¤µ¤ó¤¬²»³Ú¤òÁÕ¤Ç¤¿¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ëÍûÅÐµ±¤Ï1¡¦2Ëë¤Î³«Ëë»þ¤È¥¢¥ó¥³¡¼¥ë»þ¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿Â¾¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¶Ê¡ÖÀé¤ÎÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤Ç¤ÏÏÑÀ¼³ÚÃÄ¤Î±éÁÕ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
²»³Ú²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÄÄ·ú¿Î¡Ê¤Á¤ó¤±¤ó¤¸¤ó¡Ë¸µÉûÁíÅý¤ä²¦¶âÊ¿¡Ê¤ª¤¦¤¤ó¤Ú¤¤¡Ë¸µÎ©Ë¡±¡Ä¹¡Ê¹ñ²ñµÄÄ¹¡Ë¡¢¼ÕÄ¹Äî¡Ê¤·¤ã¤Á¤ç¤¦¤Æ¤¤¡ËÁ°ÃóÆüÂåÉ½¡ÊÂç»È¤ËÁêÅö¡Ë¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¿·ËÌ»Ô¤Î¹ñÎ©ÂæÏÑ¿Þ½ñ´Û¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÍûÅÐµ±¤ÎÆÃÊÌÅ¸¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2027Ç¯7·î30Æü¤Þ¤Ç¡£
¡ÊÍÕÁÇèÌ¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
