¡Ú¤¹¤Ç¤Ë1000Ëü±ß¥À¥¦¥ó¤ÎÊª·ï¤â¡ÛÉÔÆ°»º¥×¥í¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¡Ö¼óÅÔ·÷¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡É2030Ç¯²¼Íî¡ÉÌäÂê¡×
¡¡º£Ç¯7·î¡¢ÉÔÆ°»º·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡ÊÅìµþ¡¦¿·½É¡Ë¤¬¡ÖÅìµþ23¶è¤Ë¤ª¤±¤ë2025Ç¯1¡Á6·î¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï1²¯3064Ëü±ß¡£Á°Ç¯Æ±´üÈæ20¡ó¾å¾º¡×¤ÈÈ¯É½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åìµþ¥«¥ó¥Æ¥¤¤¬¡Ö¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¤Î²¿ÇÜ¤«¡×¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¡ÖÇ¯¼ýÇÜÎ¨¡×¤¬¡¢¡ÖÅìµþÅÔ¤ÏÌó18ÇÜ¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ´õË¾¼Ô¤Î¤¿¤áÂ©¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡Ö±ß°Â¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Í¢Æþ·úÃÛ»ñºà¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç30¡Á40¡ó¤â¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¿Í·ïÈñ¤ÎÁý²Ã¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï³°¹ñ¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¤è¤ëÅê»ñ»ñ¶â¤ÎÎ®Æþ¤Ê¤É¤â±Æ¶Á¤·¤Æ²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤¹¤°¤Ë²ò·è¤Ç¤¤ëÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤Ï¡¢¿å²ó¤ê¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤ò²¼¤²¤¿¤ê¡¢¸¼´Ø¤ÎÌÌÀÑ¤ò¶¹¤¯¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢1¸Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÀìÍÌÌÀÑ¤ò¶¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈÎÇä¸Í¿ô¤òÁý¤ä¤·¡¢²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤ë¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤ÎÆ°¸þ¤Ë¾Ü¤·¤¤¡¢¥ª¥é¥¬Áí¸¦¤ÎËÒÌîÃÎ¹°ÂåÉ½¤Ï²Á³Ê¹âÆ¤ÎÇØ·Ê¤ÈÈÎÇä¤Î¸½¾õ¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤â¶âÍø¤Ïº£¸å¡¢¾å¾º¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¶âÍøÊ¬¤ò´Þ¤á¤¿¡ÖÁíÊÖºÑ³Û¡×¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Áý¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ÅÔÆâºß½»¤Î30Âå¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò»è¤«¤é¤Ï¤º¤·¤¿¡×¤ÈÃ²¤¯¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤ÎÄ¶¹â²Á³Ê¡£²Ì¤¿¤·¤Æ½îÌ±¤ËÌÀ¤ë¤¤½»ÂðÌ¤Íè¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÎ©ÃÏ¤È¸À¤ï¤ì¤ëËãÉÛ¡¢¹Èø¤Ê¤É¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¹âµé½»ÂðÃÏ¤ÎÂåÉ½¤È¸À¤ï¤ì¤ëÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Ç¤â¡¢ºÇ´ó¤ê±Ø¤Þ¤Ç¥Ð¥¹¤ò»È¤¦¤Ê¤É¸òÄÌ¤¬ÉÔÊØ¤ÊÃÏ°è¤Î²Á³Ê¾å¾º¤ÏÆß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼¡Âè¤Ë¥¨¥ê¥¢³Êº¹¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºòº£¤Î²Á³Ê¾å¾º¤ËÄà¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¹âÆ¤·¤¿¡Ø¼ÂÎÏ°Ê¾å¤Ë¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤¿ÃÏ°è¡Ù¤â²Á³ÊÄ´À°¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÃÏ°è¤È¤·¤Æ¤ÏÂÎ©¶è¡¢³ë¾þ¶è¡¢¹¾¸ÍÀî¶è¤Ç¤¹¡£ºÆ³«È¯¤Ç¥¿¥ï¥Þ¥ó¤¬¤Ç¤¤¿ËÌ¶è½½¾ò¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ëºë¶Ì¸©¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Î»ÔÉô¤â²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²Á³ÊÄ´À°¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡ÊËÒÌî»á¡Ë
¡¡¼ÂºÝ¤ËËÜ»ïÊÔ½¸Éô¤¬¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼Âç¼ê7¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÂÐ¾Ý¤ËÃæ¸Å²Á³Ê¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂÎ©¶è¡¦ËÌÀé½»¡¢¿ùÊÂ¶è¡¦ÉÍÅÄ»³¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¡¦Åù¡¹ÎÏ¤Ê¤É¤Î±Ø¶á¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¿·ÃÛÅö»þ¤Î²Á³Ê¤è¤ê¿ôÉ´Ëü¡Á1000Ëü±ß¤Û¤É²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥µ¡¼¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÊ¡Åè¿¿»Ê»á¤Ï¡¢Åìµþ23¶è³°¤Ç¤â²¼ÍîÊý¸þ¤Î¡È²Á³ÊÄ´À°¡É¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¨¥ê¥¢¤Î¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¡Ê°ìÈÖ¹âµé¡Ë¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²Á³ÊÆ°¸þ¤È¥¨¥ê¥¢¤ÎÁê¾ì¤ÎÆ°¤¤Ë¤ÏÁê´Ø´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÃÍÆ°¤¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤Ê²Á³Ê¤ÎÊý¸þÀ¤òÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£À¾¹ñÎ©¡¢ÉÜÃæ»ÔÇò»åÂæ¡¢Î©Àî¡¢ËÌÈ¬²¦»Ò¡¢ÉðÂ¢¾®¶â°æ¡¢µþ²¦±Ê»³¤Ê¤É¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤ÏÁê¾ì¤È¤·¤Æ¶¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²Á³Ê¤ò¸«¤ë¤ÈÈù¸ºÊý¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢²Á³ÊÄ´À°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Î²¼Íî·¹¸þ¤ÏÏ¯Êó¤À¤¬¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ï¡Ö²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ø´ÉÍý²ñ¼Ò¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¹Ù³°¤Ë·ú¤Ä¤Ê¤É¤ÎÊª·ï¡Ù¤¬Â¿¤¯¡¢ÃÛ15Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ä¤È¡¢½»ÂðÀßÈ÷¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ê¤É¤â½Ð¤Æ¤¤Æ½¤Íý¤ä¸ò´¹¤Ê¤É¤ÇÈñÍÑ¤â¤«¤«¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ËÒÌî»á¤Ï¡Ö2030Ç¯°Ê¹ß¡¢½»Âð²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£2030Ç¯¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö2025Ç¯9·î15Æü»þÅÀ¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤Ï312Ëü¿Í¡¢75ºÐ°Ê¾å¤Î¸å´ü¹âÎð¼Ô¤Ï184Ëü¿Í¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â²áµîºÇÂ¿¤Ç¤¹¡£Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ê¤É¤ò´ª°Æ¤·¤Þ¤¹¤È¡¢2030Ç¯²á¤®¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÇ¯Âå¤Ï¡Ø»ý¤Á²ÈÎ¨¡Ù¤¬¤È¤Æ¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬50Âå¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»ý¤Á²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÁêÂ³¤·¤¿Êª·ï¤ÏÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¡ØÂß¤¹¤«¡£Çä¤ë¤«¡Ù¤ÎÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â»Ò¤É¤âÀ¤Âå¤ÎÉ×ÉØ¤¬¤É¤Á¤é¤â°ì¿Í¤Ã»Ò¤À¤Ã¤¿¤é2¸®¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢2030Ç¯°Ê¹ß¤Ï½»Âð¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ËÊª·ï¤¬ÂçÎÌ¤Ë¶¡µë¤µ¤ì¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡º£ÅÙ¤Ï¡Ö²È¤¢¤Þ¤ê¡×¤Î»þÂå¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
