最新の【株主優待】情報 (14日 発表分)
10·î14Æü¤Ë¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿ÌÃÊÁ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¢£¿·Àß¡¡――――――――――――――
¸÷¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹ <138A> [Åì¾Ú£Ç]¡¡·è»»·î¡Ú11·î¡Û¡¡¡¡¡¡10/14È¯É½
ËèÇ¯5·îËö¤È11·îËö»þÅÀ¤Ç100³ô°Ê¾å¤òÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÊÝÍ³ô¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ5000～2Ëü5000±ßÁêÅö¤Î¿©»ö·ô¤òÇ¯2²óÂ£Äè¤¹¤ë¡£
£ð£ò£ï£ð£å£ò£ô£ù¡¡£ô£å£ã£è£î£ï£ì£ï£ç£é£å£ó <5527> [Åì¾Ú£Ç]¡¡·è»»·î¡Ú11·î¡Û¡¡¡¡¡¡10/14È¯É½
ËèÇ¯11·îËö»þÅÀ¤Ç300³ô°Ê¾å¤òÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢QUO¥«ー¥É5000±ßÊ¬¤òÂ£Äè¤¹¤ë¡£
¢£³È½¼¡¡――――――――――――――
Åìµþ¥½¥ïー¥ë <8040> [Åì¾Ú£Ó]¡¡·è»»·î¡Ú12·î¡Û¡¡¡¡¡¡10/14È¯É½
¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÝÍ³ô¿ô100³ô°Ê¾å1000³ôÌ¤Ëþ¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¡ÖÁª¤Ù¤ë e-GIFT¡×500±ßÊ¬¡¢1000³ô°Ê¾åÊÝÍ¤ÇÆ±1000±ßÊ¬¤òÄÉ²Ã¤ÇÂ£Äè¤¹¤ë¡£
¢£ÊÑ¹¹¡¡――――――――――――――
¥¨¥³¥¹ <7520> [Åì¾Ú£Ð]¡¡·è»»·î¡Ú2·î¡Û¡¡¡¡¡¡10/14È¯É½¡Ê¾ìÃæ¡Ë
¿·À©ÅÙ¤Ç¤ÏËèÇ¯2·îËö»þÅÀ¤Ç100³ô°Ê¾å¤ò1Ç¯°Ê¾å·ÑÂ³¤·¤ÆÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼ç¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡£´ð½àÆü¤òÇ¯2²ó¢ªÇ¯1²ó¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤¬¡¢Ç¯´Ö¤ÎÍ¥ÂÔÆâÍÆ¤Ï½¾Á°¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡£·ÑÂ³ÊÝÍ¾ò·ï¤Ï27Ç¯2·îËö´ð½àÆü¤«¤éÅ¬ÍÑ¡£
