¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç´Ú¹ñ¿ÍÈï³²»ö·ïÁê¼¡¤°¡¢¸½ÃÏ´Ú¹ñ¿Í²ñ¤ËSOS¤â¡á´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ö´í¸±¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Æ¡Ä¡×
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç´Ú¹ñ¿Í¤¬Èï³²¼Ô¤È¤Ê¤ë´Æ¶Ø¡¦¹éÌä¤Ê¤É¤Î»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ëÃæ¡¢13Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦JTBC¤Ï¡ÖÈÈºáÁÈ¿¥¤Ï¶õ¹Á¤Ç¤¹¤°¤ËÙÇÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ´Ú¹ñ¿Í²ñ¤ËSOS¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
º£Ç¯7·î¤Ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ËÅÏ¤Ã¤¿´Ú¹ñ¿Í¤ÎÂç³ØÀ¸¤¬ÈÈºáÁÈ¿¥¤Ë¹éÌä¤µ¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿»ö·ï¤È´ØÏ¢¤·¡¢·Ù»¡¤Ï¡Ö¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë¹Ô¤±¤Ð¶â¤ò²Ô¤²¤ë¡×¤È¤À¤Þ¤·¤ÆÍ¶°ú¤·¤¿¹ñÆâÁÈ¿¥¤Î°ìÉô¤ò¸¡µó¤·¤¿¡£
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢´Ú¹ñ¿Í²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÈÈºáÁÈ¿¥¤Ï³Æ¼ïÍ¶°úºö¤Ç¿Í¤ò½¸¤á¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢Æþ¤ê¤·¤¿¤È¤³¤í¤ò¶õ¹Á¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¡¢¤¹¤°¤ËÙÇÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤Ë½ñÎà¤òÅÏ¤»¤Ð¹â³Û¤ÎÊó½·¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¡ÖÈñÍÑ¤Ï¤³¤Á¤é¤¬»ý¤Ä¤Î¤Ç°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤À¤Þ¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñ¿Í²ñ²ñÄ¹¤Ï¡¢Ã¦½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦SOS¤ÎÏ¢Íí¤¬²ñ¤Ë»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã±ÆÈ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï2¡Á3¿Í¤ÇÆ¨¤²¤À¤·¿È¤ò±£¤·¤ÆÏ¢Íí¤·¤Æ¤¯¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢½µ¤Ë5¡Á10¿Í¤«¤éµß½õ¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤È¤¤¤¦¡£´Ú¹ñ¿Í²ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Âç»È´Û¤Ë¤â¡¢º£Ç¯´û¤Ë400¡Á500·ï¤Û¤É¤Î¿½¹ð¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢À¯ÉÜ¤â¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ê¤É¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À¯¼£¤ÎÉåÇÔ¤â¤¢¤ê¡¢ÂÐºö°Ê¾å¤ËµÞÂ®¤ËÈÈºáÁÈ¿¥¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌäÂê¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÈï³²¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤È¤Î¹çÆ±ºîÀï¤¬É¬Í×¤À¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤òÅÏ¹Ò¶Ø»ß¹ñ¤Ë¤¹¤Ù¤¡×¡Öº£¤¹¤°¹ñ¸òÃÇÀä¤ò¡×¡Ö´Ú¹ñ¿Íµß½Ð¤òÌ¾ÌÜ¤Ë¡¢·³»ö¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡Ö¥¨¥µ¤ÎÆâÍÆ¤¬¾ï¼±¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¾ï¼±Åª¤ËÀ¸¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ö´í¸±¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Æ¤Þ¤À¹Ô¤¯¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¹â¼ýÆþ¤ËÌÜ¤¬¤¯¤é¤ó¤À¿Í¤ÎËöÏ©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¹ñ¤Ë¿ôÀé²¯¥¦¥©¥ó¤â¤Î±ç½õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ëÁ°ÂçÅýÎÎ¡Ë¤ò»×¤¤½Ð¤·¤ÆÊ¢¤¬Î©¤Ä¡×¡ÖÕú¼â±ÙÀ¯¸¢¤Î»þ¤Ï¤³¤ó¤ÊÊóÆ»¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÉÔ»×µÄ¤À¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Ëã¹¾¡Ë