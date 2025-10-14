¡Úµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Û²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ä¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤³¤¯¤Ö¤Î±ÇÁü¤¬2Ç¯´Ö¡ÈÊüÁ÷¤µ¤ì¤º¡É¡¡¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¢ª¤¹¤°¤µ¤ÞÇ¼ÆÀ
¡¡12ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Ë¤Î¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥µ¥Ó¤À¤±¥«¥é¥ª¥±¡×¤Ç¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤Î2023Ç¯9·î¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤³¤¯¤Ö¤ÎÄ©Àï¤ÎÍÍ»Ò¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ä¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤³¤¯¤Ö¤Î±ÇÁü¤¬2Ç¯´Ö¡ÈÊüÁ÷¤µ¤ì¤º¡É
¡¡4Ç¯Á°¤ÎÆÃÈÖ»þÂå¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ï¡¢µ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥óÃ£À®¤Î°ìÊâ¼êÁ°¤Ç¤¢¤ë9¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¤òÃ£À®¤¹¤ëÂç³èÌö¡£¤½¤ó¤Ê¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î±ÇÁü¤¬¡¢¤Ê¤¼2Ç¯´Ö¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÀéÄ»¡õ¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤«¤é¤â¡Ö¤¨¤Ã¡×¡Ö¶²¤í¤·¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Çº£½Ð¤½¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÄ©ÀïVTR¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬º£²ó¤ÎÄ©Àï¤ÎÁ°¤Ë¡¢3Ç¯Á°¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î9¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ë¡¢3¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¡¢»£¤ì¹â¤âË³¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢ÀéÄ»¤È¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤¬¸«¼é¤ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤Ç¤ÎËÜÊüÁ÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¤Èµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤¬MC¤òÌ³¤á¤¿Ê¿Æü¿¼Ìë¤ÎÆÃÊÌ²ó¤Ë²ó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡3ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢2Ç¯´Ö¤Î¡ÉÉõ°õ¡É¤ò·Ð¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢2Ç¯¤â¿²¤«¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤¬¡¢Ä©ÀïÃæ¤ËÈ½ÌÀ¤¹¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Î·ë²Ì¤â²¼²ó¤ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î2¶ÊÌÜ¤Ç¼ºÇÔ¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢¸«¤»¾ì¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢2Ç¯´Ö¤âÄ©Àï¤ÎÌÏÍÍ¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ï¤«¤ê¡¢Âç¸ç¤â¡ÖÍýÍ³¤ï¤«¤Ã¤¿¤ï¡×¤È¾Ð´é¤ÇÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤³¤¯¤Ö¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤ò¤á¤°¤ë»þ·ÏÎó
4Ç¯Á°¢ªÆÃÈÖ»þÂå¤ÎÄ©Àï¡£9¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¤ÎÂç³èÌö¡£
3Ç¯Á°¢ª¤Þ¤µ¤«¤Î3¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£»£¤ì¹âË³¤·¤¯¡¢¿¼ÌëÊüÁ÷¤Ë¡£
2Ç¯Á°¢ªº£²ó¡¢2Ç¯±Û¤·¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£1¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
