¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎB¥ê¡¼¥°¤Ï14Æü¡¢2024¡Á25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î1Éô¡ÊB1¡Ë2Éô¡ÊB2¡Ë³Æ¥¯¥é¥Ö¤Î·è»»¤òÈ¯É½¤·¡¢¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿B1¤ÎÀéÍÕJ¤¬¡¢B¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÇä¾å¹â50²¯±ß¤òÄ¶¤¨¡¢Ìó51²¯7ÀéËü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ýÍÆ¿Í¿ôÌó1Ëü1Àé¿Í¤Î¿·ËÜµòÃÏ¡Ö¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¥Ù¥¤¡×¡ÊÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¡Ë¤Î³«¶È¸ú²Ì¤¬É½¤ì¤¿¡£Ìó36²¯3ÀéËü±ß¤À¤Ã¤¿B1¤ÎAÅìµþ¤¬Â³¤¡¢Î°µå¤È±§ÅÔµÜ¤â30²¯±ßÂæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼J1½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Î24Ç¯ÅÙ¤ÎÊ¿¶ÑÇä¾å¹â¤ÏÌó58²¯2ÀéËü±ß¡£ÅçÅÄ¿µÆó¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ï¡ÖB¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤¬J1¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ë¶á¤Å¤¯¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡B1¡¢B2¤ÎÁ´¥¯¥é¥Ö¤ÎÇä¾å¹â¹ç·×¤ÏÌó651²¯±ß¤ËÃ£¤·¡¢23¡Á24Ç¯¤«¤éÌó99²¯±ßÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æþ¾ìÎÁ¼ýÆþ¤Ï¡¢B1¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ç34.7¡ó¤ÎÂçÉýÁý¡£ÀéÍÕJ¤ÎÌó15²¯6ÀéËü±ß¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢Î°µå¤È±§ÅÔµÜ¤¬10²¯±ß¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÖ»ú¥¯¥é¥Ö¤Ï23¡Á24Ç¯¤Î5¥¯¥é¥Ö¤«¤é15¥¯¥é¥Ö¤ËÁý²Ã¡£B1¤Ç8¡¢B2¤Ç7¤¢¤Ã¤¿¡£ºÄÌ³Ä¶²á¥¯¥é¥Ö¤Ï2µ¨Ï¢Â³¤Ç¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¡£