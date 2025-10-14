¤É¤¨¤é¤¤¹ëÅ¡¡ªÈþ½Ñ´Û¤«¡©¡ªÂìÂôâÃµ¬»Ò¡¡¼«Âð¤Ç¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Å¤¯¤·¤Î½©¤ÎÁõ¤¤¤¬¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®♥¡×»Ò¶¡£³¿ÍÎ±³Ø¤Ç¤âÏÃÂê
¡¡£³¿Í¤Î»Ò¶¡¤ÎÊì¤Ç¡¢¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤ÎÂìÂôâÃµ¬»Ò¤¬£±£´Æü¡¢£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£½©¤ÎÁõ¤¤¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥ºÉ÷¤Î¾þ¤ê¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¹õ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¡¢£Ô»ú¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬Èþ¤·¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¤È¥·¥å¡¼¥º¤¬£Ì£Ï£Å£×£Å¡Ê¥í¥¨¥Ù¡Ë¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬¥Ü¥Ã¥Æ¥¬¡¦¥ô¥§¥Í¥¿¡Ä¤È¤¤¤¦½©¤é¤·¤¤¥³¡¼¥Ç¡£¼«Âð¤Ç¼«»£¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥¤¥ë¤Ã¤Ý¤¤¾²ºà¡¢Æ©ÌÀ¤Ê»ÅÀÚ¤ê¥É¥¢¡¢¿¿¤ÃÇò¤ÊÊÉ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¶õ´Ö¡£¹ø¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥¡¡¼¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤À¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö½©¥³¡¼¥ÇÁÇÅ¨¤¹¤®¤Ç¤¹♥¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤Ã♥¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂìÂô¤Ï¶áÇ¯¡¢£³¿Í¤Î»Ò¶¡¤¬Á´°÷Î±³Ø¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£