µð¿Í¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁÁª¼ê¡Ê40¡Ë¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¡¡²ñ¸«¥é¥¹¥È¤Ë¤Ïµð¿Í¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á50¿Í°Ê¾å¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡È¥Ó¥Ã¥°¥µ¥×¥é¥¤¥º¡É¡¡°úÂà¸å¤ÏÂç³Ø±¡¿Ê³Ø¤Ø
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁÁª¼ê¡Ê40¡Ë¤¬¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¡£
²ñ¸«¤Ç¤Ï¥Ó¥Ã¥°¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ìîµ×µÁÁª¼ê¡§
»ä¡¢Ä¹Ìîµ×µÁ¤Ï¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤®¡¢Âç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µð¿Í¡¢¹Åç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤äºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Ä¹Ìîµ×µÁÁª¼ê¡£
16Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¡¢Âç³Ø±¡¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¸«¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Çµð¿Í¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£
Ä¹Ìîµ×µÁÁª¼ê¡§
¤ª¤¤¡ªÍè¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡©
¤Ê¤ó¤È50¿Í°Ê¾å¤ÎÃç´Ö¤¬Âç½¸¹ç¡£
Ä¹ÌîÁª¼ê¤Î¿ÍÊÁ¤òÊª¸ì¤ë°úÂà²ñ¸«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£