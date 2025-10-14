º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï¡Ö¼ºË¾¤Î¤¢¤Þ¤êµã¤½Ð¤·¤½¤¦¤Ë¡Ä¡×¡¡¤½¤Ð¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¥É·³»Ø´ø´±¤¬´¶³´¡Ö¿®Íê¤·¤¿¡×
¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï2-0¤Î9²ó¤ËÅÐÈÄ¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¤Ç½é¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤ÆÅÓÃæ¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥óÅê¼ê¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤Ã¤¿¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï»î¹çÁ°¡¢º´¡¹ÌÚ¤Îº£µ¨¤Î¶ìÆñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê´¶³´¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ïº£µ¨¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¬¡¢ËÉ¸æÎ¨4.46¤È¶ìÀï¤·¡¢±¦¸ª¤ÎÉé½ý¤â½Å¤Ê¤êÎ¥Ã¦¡£9·î¤ËÉüµ¢¸å¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç4»î¹çÌµ¼ºÅÀ¤ÇÉÔÄ´¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢5»î¹çÌÜ¤Ç½é¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖFOX¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤ÎÌîµåÀìÌçX¤Ï¡¢»î¹çÁ°¤Ë¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£º´¡¹ÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£µ¨¤ÏÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¬¡¢¸Î¾ã¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬°¤¯¡¢µåÂ®¤¬Äã²¼¤·¥á¥«¥Ë¥¯¥¹¤âÀµ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÈà¤òµÙÍÜ¤µ¤»¡¢·ò¹¯¤Ë¤µ¤»¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤Ï¡¢Èà¤Ï¼ºË¾¤Î¤¢¤Þ¤êµã¤½Ð¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤µ¤»¡¢Åö»þÉÔÄ´¤À¤Ã¤¿¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò±ç¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Îµ¯ÍÑ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÈà¤ò¿®Íê¤·¤¿¤ó¤À¡£½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤³¤«¤éÇÈ¤Ë¾è¤ê¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÉ÷·Ê¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡×¤È´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿º´¡¹ÌÚ¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë