µ×¤·¤Ö¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ØÂç¹¥¤¤ÊÌ¼¡Ù¤ËÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤ë¤È¡Ä¡ØÇ¤¬¸«¤»¤¿É½¾ð¡Ù¤¬°¦¤ª¤·¤¹¤®¤ë¤ÈÈ¿¶Á¡ÖÍ¥¤·¤¤´é¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö´ò¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤¡～¡×
¡Ö¤¤å¤ë¤ó¡×¤È¤¦¤ë¤ó¤ÀÆ·¤«¤é¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ë´ò¤·¤µ¨¡¨¡¡£X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤ÊÌ¼¤µ¤ó¤ËÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤¿Ç¤Î¤³¤¸¤íー¤¯¤ó¤Î»Ñ¡£¤½¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¡ØÉ½¾ð¡Ù¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ï4ËüÉ½¼¨¤òÄ¶¤¨¡¢¤¤¤¤¤Í¿ô¤Ï3500Ä¶¤Ë¡£¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¤Ë¤ã¤ó¤³¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§µ×¤·¤Ö¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ØÂç¹¥¤¤ÊÌ¼¡Ù¤ËÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤ë¤È¡Ä¡Û
Âç¹¥¤¤ÊÌ¼¤µ¤ó¤Ë´Å¤¨¤ëÇ¤Î¤³¤¸¤íー¤¯¤ó
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¤³¤¸¤íー¤ÎÆü¾ï¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¤Î¤³¤¸¤íー¤¯¤ó¡£ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤ÊÌ¼¤µ¤ó¤ËÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÌ¼¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿Æü¤ÎÇ¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¡£¼Â¤Ï¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Ï¿ô¥«·îÁ°¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¸¤íー¤¯¤ó¤È¤ÏÉáÃÊÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÂç¹¥¤¤ÊÌ¼¤µ¤ó¤ËÊú¤«¤ì¡¢¿È¤ò°Ñ¤Í¤ë¤³¤¸¤íー¤¯¤ó¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸«³«¤¤¤¿Æ·¤Ï¿´¤Ê¤·¤«¤¦¤ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Æ¡¢¶»¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈÄù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Í¥¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ØÉ½¾ð¡Ù¤Ë´¶Æ°¤ÎÀ¼
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤¸¤íー¤¯¤ó¤ÏÌ¼¤µ¤ó¤ÎÉ¨¤Î¾å¤ÇÌ²¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ú¤Ã±Û¤·¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡¢Ì¼¤µ¤ó¤ÎÉô²°¤ò¤Î¤¾¤¤¤¿¤ê¡¢µ¢¤ê¤òÂÔ¤Ä¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¤·¤ÆºÆ¤ÓÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿´î¤Ó¤Ï¤Ò¤È¤·¤ª¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ì¼¤µ¤ó¤È¤³¤¸¤íー¤¯¤ó¤Î°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ï¥ó¥·ー¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö´ò¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤¢¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤´é¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö´Å¤¨¤óË·¤µ¤ó¤á～♡¡×¤Ê¤É¡¢X¥æー¥¶ー¤«¤é¤â²¹¤«¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤Ã¤¹¤é¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¡£³Î¤«¤Ë¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È¸ý¸µ¤¬¤Û¤³¤í¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
Âç¹¥¤¤ÊÌ¼¤µ¤ó¤Ë´Å¤¨¤é¤ì¤ë¡È¤¦¤ì¤·¤µ¡É¤È¡¢¤Þ¤¿²ñ¤¨¤¿¡È°Â¿´´¶¡É ¨¡¨¡¡£¤½¤ÎÎ¾Êý¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤¤É½¾ð¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸«¤ë¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Þ¤Ç²¹¤«¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢Ì¼¤µ¤ó¤È¤³¤¸¤íー¤¯¤ó¤ÎÁÇÅ¨¤ÊºÆ²ñ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Ìþ¤·¤ä¾Ð¤¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤¸¤íー¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¤Ï¡¢X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¤³¤¸¤íー¤ÎÆü¾ï¡Ù¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤È³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢¤³¤¸¤íー¤¯¤ó¡¢Ì¼¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤³¤¸¤íー¤ÎÆü¾ï¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§kaori
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£