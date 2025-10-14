Ç¤¬¸ý¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ø´í¸±¤ÊÌîºÚ¡Ù3Áª¡¡ºÇ°Ì¿¤òÍî¤È¤¹¥ê¥¹¥¯¤â¡Ä¸í°û¤·¤¿¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡¤Þ¤Ç
Ç¤ÈÌîºÚ¤Î´Ø·¸¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ
¿Í¤¬·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤ËÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤Ç¡¢¡Ö¾¯¤·¤Ê¤éÇ¤Ë¤âÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤¦»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤³¤í¤¬Ç¤ÎÂÎ¤Ï¿Í¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¡¢ÆÃÄê¤ÎÌîºÚ¤ÏÆÇÀ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿©¤Ù¤Æ¤¹¤°¤Ë¤Ï°Û¾ï¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÂÎÆâ¤Ç¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÀÖ·ìµå¤¬²õ¤ì¤¿¤ê¡¢¿ÕÂ¡¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´í¸±¤Ê¿©ºà¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢°¦Ç¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ëÂè°ìÊâ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ç¤¬¸ý¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ø´í¸±¤ÊÌîºÚ¡Ù
1.¶Ì¤Í¤®¡¦¤Í¤®Îà
¶Ì¤Í¤®¡¢Ä¹¤Í¤®¡¢¥Ë¥é¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ê¤É¤Ï¡¢Ç¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âÍÌ¾¤Ê´í¸±¿©ºà¤Ç¤¹¡£
Ãæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÀ®Ê¬¤¬ÀÖ·ìµå¤òÇË²õ¤·¡¢ÉÏ·ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯ÎÌ¤Ç¤â¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤ÏÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²ÃÇ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤âÃæÆÇ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¶Ì¤Í¤®Æþ¤ê¤Î¥¹ー¥×¤òçÓ¤á¤¿¡¢¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤Î¤«¤±¤é¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡¢¤½¤ó¤Êº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤¬´í¸±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Ì£¸«¡×¤Ç¤âÂÎ¤¬¶¯¤¯È¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¿Í¤Î¿©»ö¤òÊ¬¤±Í¿¤¨¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
2.¥Ë¥é¡¦¥Ë¥ó¥Ë¥¯
¥Í¥®Îà¤È½ÅÊ£¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥Ë¥é¤ä¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Ï¹á¤ê¤¬¶¯¤¯¡¢Ä´ÍýÃæ¤Ë¾²¤ËÍî¤Á¤ÆÇ¤¬¸ý¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö¸Î¤¬Â¿¤¤ÌîºÚ¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Ï·ò¹¯¤ËÎÉ¤¤¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀÖ·ìµå¤ò²õ¤¹ÆÇ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂÎ¤Î¾®¤µ¤ÊÇ¤Ë¤Ï¤Û¤ó¤Î°ì¸ý¤Ç¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¡¢¿Í¤Ç¤¤¤¦¤È¡Ö¥µ¥×¥ê¤Î1Î³¡×¤Ç¤â¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤È»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°¦Ç¤¬Â¸µ¤ÇÎÁÍý¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3.¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Î²ê¡¦Ì¤½Ï¤ÊÉôÊ¬
¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¼«ÂÎ¤Ï²ÃÇ®¤¹¤ì¤ÐÇ¤¬¸ý¤Ë¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·²ê¤äÈé¤ÎÎÐ¿§ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡Ö¥½¥é¥Ë¥ó¡×¤È¤¤¤¦ÍÆÇÀ®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤Ç¤â¿©¤Ù¤¹¤®¤ë¤ÈÓÒÅÇ¤ä²¼Î¡¤òµ¯¤³¤¹¤Û¤É¶¯¤¤ÆÇ¤Ç¡¢ÂÎ½Å¤Î·Ú¤¤Ç¤Ë¤ÏÃ×Ì¿Åª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ã¥È¤·¤¿Èé¤ä²ê¤ò¥´¥ßÈ¢¤ËÆþ¤ì¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢´ïÍÑ¤Ëµù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ÈÄíÆâ¤Ç¤ÎÊÝ´É¤ä½èÍýÊýË¡¤â´Þ¤á¤Æ¡ÖÇ¤¬¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÃÖ¤¯¡×°Õ¼±¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¸í°û¤·¤¿¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡
Ëü¤¬°ìÇ¤¬´í¸±¤ÊÌîºÚ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤¹¤°¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤ØÏ¢Íí¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¤¹¡£¿©¤Ù¤¿ÎÌ¤ä»þ´Ö¡¢Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Ã°å»Õ¤¬Å¬ÀÚ¤Ê½èÃÖ¤òÈ½ÃÇ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ëü¤¬°ìÇ¤¬´í¸±¤ÊÌîºÚ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤¹¤°¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤ØÏ¢Íí¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¤¹¡£¿©¤Ù¤¿ÎÌ¤ä»þ´Ö¡¢Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Ã°å»Õ¤¬Å¬ÀÚ¤Ê½èÃÖ¤òÈ½ÃÇ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Âð¤ÇÂÐ½è¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë´í¸±¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë»öÎã¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤Ç¥ª¥¥·¥Éー¥ë¤Ê¤É¤ÇÅÇ¤«¤»¤¿¤ê¡¢¿å¤ä±ö¤òÂçÎÌ¤Ë°û¤Þ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï´í¸±¤Ê¤¿¤áÀäÂÐ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤Ê¿©¤ÙÊª¤È´í¸±¤Ê¿©¤ÙÊª¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤¤¡Ö¾¯¤·¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¤ÎÂÎ¤Ï¿Í¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÁ¡ºÙ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÇ¤¬¸í¤Ã¤Æ¸ý¤Ë¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢Ç¤È¤Î°ÂÁ´¤ÊÊë¤é¤·¤ò¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ´í¸±¤ÊÌîºÚ¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¤Ò¤È¸ý¤Ç¤âÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶Ì¤Í¤®¤ä¥Ë¥é¡¢¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Î²ê¤Ê¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Æü¾ïÅª¤Ë»È¤¦¿©ºà¤³¤½Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¸í°û¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢Âæ½ê¤ä¥´¥ßÈ¢¤Î´ÉÍý¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ëü¤¬°ì¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤ËÁêÃÌ¤¹¤ëÍ¦µ¤¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤È¾®¤µ¤ÊÇÛÎ¸¤Ç¡¢°¦Ç¤ÎËèÆü¤ò¤â¤Ã¤È¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§ÅâÌîÃÒÈþ)