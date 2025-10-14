½ýÀ×¤¬ÄË¡¹¤·¤¤¡Ä¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¡È³Û¤Ü¤Ã¤³¤ê¡É»î¹ç¸å¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¶¯¤¤¿Í¤À¡×¿´ÇÛ¤È·ã¾Þ¤ÎÀ¼
¡¡¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬·ãÆ®Ä¾¸å¤ÎÄË¡¹¤·¤¤½ýÀ×¤òÀÖÍç¡¹¸ø³«¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿´ÇÛ¤È·ãÎå¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄË¡¹¤·¤¤¡È³Û¤Ü¤Ã¤³¤ê¡É¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡WWE½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£»î¹çÄ¾¸å¤Î½ýÀ×¤¬À¸¡¹¤·¤¤¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥á¥¤¥¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡©¡×¤ÈÃãÌÜ¤Ã¤±¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¶¦¤ËÅºÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°È±¤ò¤«¤¾å¤²¡¢³Û¤¬¤Ü¤Ã¤³¤ê¤ÈËÄ¤é¤ó¤À½ýÀ×¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼«»£¤ê¡£ÆüËÜ»þ´Ö12Æü¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥Ñ¡¼¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿WWE¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥¸¥å¥¨¥ë¡×¤Ç¤Î·ãÆ®Ä¾¸å¤Î¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£¡¡Æ±¤¸ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥¢¥¹¥«¡ÊASUKA¡Ë¤È¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¡È¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¡¼¥ê¥¢¡¼¥º¡É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥«¥¤¥ê¤Ï¡¢Æ±Âç²ñ¤ÇÃÏ¸µ¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¡¢¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤ÈÆüËÜ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤ÁÈ¤Ë·ãÆ®¤ÎËöÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥¤¥ê¤Ï¥ì¥¹¥é¡¼¤À¤«¤é»þ¤Ë¤Ï²ø²æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Èá¤·¤¯´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÁá¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡×¡Ö¶¯¤¤¿Í¤À¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤è¡ª¡×¤Ê¤É¤È¿´ÇÛ¤È·ã¾Þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡È¸µÆ±Î½¡É¤Ç¤¢¤ë¥¤¥è¤È¤ÎÂÐÀï¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥¤¥ê¤À¤¬¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¤¼Á¤ÊÀèÇÚ¥¢¥¹¥«¤Ë¤ÏµÕ¤é¤¨¤º¡£Æ±13ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖRAW¡×¤Ç¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯¥ê¥¢¤é¤ËÊóÉü¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¡¢2ÁÈ¤Î¹³Áè¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤À¡£º£½µ17¡¢18Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWWEÆüËÜ¸ø±é¤Ç¤â·ãÆÍ¤¹¤ëÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤Îº£¸å¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
