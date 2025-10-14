¡È¿åÃå»Ñ¤¬ÏÃÂê¡É¸µ¥Õ¥¸¥¢¥Ê¡¦ÅÏî´½í¡Ê28¡Ë¡¢½ãÇò¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¤Û¤Û¤¨¤à»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÅÏî´½í¡Ê28¡Ë¤¬¡¢½ãÇò¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈþ¥Ü¥Ç¥£¡¼ºÝÎ©¤ÄÅÏî´½í¤Î¿åÃå»Ñ¤ä½ãÇò¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ
¡¡2024Ç¯8·îËö¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î10·î1Æü¡¢PTSD¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÏî´¡£2025Ç¯6·î25Æü¤Ë¤Ï1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¿åÊ¿Àþ¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¡¢Instagram¤Ç¤Ï¿åÃå»Ñ¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½ãÇò¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¤Û¤Û¤¨¤à»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡10·î13Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2026Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½ãÇò¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¾Ð´é¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë