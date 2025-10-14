ÃçÎ¤°Í¼Ó¤¬µ¡Æâ¤Ç°¦ÍÑ¢ö¡Ö¤³¤ìËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤è¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤Î¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯
◼︎¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯
VENEX / ¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯ ÀÇ¹þ3,190±ß¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¡¦À½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤¤À¸ÃÏ(ÃæÌÊÆþ¤ê)¤¬ÌÜ¸µ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¡£
¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¤¬¤¢¤ê¿´ÃÏ¤è¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡¦¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µÙÍÜ»þ¡¢½¢¿²»þ¤Î¼ª¤ä¸åÆ¬Éô¤ÎÉÔ²÷´¶¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤½¤¦¡£
¥µ¥¤¥º¤â¡¢S¡ÁM¡¢M¡ÁL¡¢L¡ÁXL¤ÈÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ù¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
◼︎Ãç¤µ¤ó°¦ÍÑÉÊ
¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤òÁõÃå¤·¤¿Ãç¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¿¿¤Ã¹õ¡ª²¿¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢º£¡×¡Ö¤³¤ìËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤è¡×¤È¤«¤Ê¤ê¼×¸÷À¤¬¹â¤¤¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢Äù¤áÉÕ¤±¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤Þ¤ÄÌÓ¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¥°¥Ë¥ã¥Ã¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤·¤«¤â¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤À¤«¤é²¹¤«¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢ÌÜ¤¬·ì¹Ô¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¤È»È¤¤¿´ÃÏ¤Ë¤â¤«¤Ê¤êËþÂ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡ª
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤âÃç¤µ¤ó¤¬µ¡Æâ»ý¤Á¹þ¤ßÍÑ¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë°¦ÍÑÉÊ¤ò¸ø³«¡ª¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£