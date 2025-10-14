LUNA SEA J¡Ö²¶¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤ä¤Ä¡×¡¡½ÕÈªÆ»ºÈ¡õ¥é¥ë¥¯ Ken¤âÅÐÃÅ¤·¡È³Ú´ï¤ÎÅ¯³Ø¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡ØFENDER EXPERIENCE 2025¡Ù¥ì¥Ý
10·î11Æü¤«¤é13Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÅìµþ¡¦¸¶½É～É½»²Æ»¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢³Ú´ï¥áー¥«ー¡¦Fender¤Ë¤è¤ëÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØFENDER EXPERIENCE 2025¡Ù¡£3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥È¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°¦´ï¤äFender Custom Shop¤Î¥Þ¥¹¥¿ー¥Ó¥ë¥Àー¤¬¼ê¤¬¤±¤¿´õ¾¯¤Ê³Ú´ï¤ÎÅ¸¼¨¡¢¿Íµ¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¤ä¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½ªÆü¤Î13Æü¤ËÉ½»²Æ»¥Ò¥ë¥º ¥¹¥Úー¥¹¥ªー¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£
¢£½ÕÈªÆ»ºÈ¡ÊTUBE¡Ë¡ßKen¡ÊL'Arc-en-Ciel¡Ë
¡¡½ÕÈªÆ»ºÈ¤ÈKen¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Fender¤¬2019Ç¯¤ËÀ¤¤ØÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿Fender Acoustasonic¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Èー¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£µ¤¿´¤ÎÃÎ¤ì¤¿¤Õ¤¿¤ê¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ê¶õµ¤´¶¤ËËþ¤Á¤¿ÏÂ¤ä¤«¤Ê¥àー¥É¤Î¥¹¥Æー¥¸¤òÅ¸³«¡£·ÚÌ¯¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤ÇÂç¤¤¤Ë´ÑµÒ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Acoustasonic¡ÊÄÌ¾Î¡§¥¢¥³¥¹¥¿¡Ë¤È¤Ï¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¤È¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î°Û¤Ê¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò1ËÜ¤ÇÁÕ¤Ç¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥®¥¿ー³¦¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤Ç¤â¸Æ¤Ö¤Ù¤¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÊÀ½ÉÊ¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥é¥¤¥Ö¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥®¥¿ー¤ò±éÁÕÃæ¤Ë¡ÖµÞ¤Ë¤³¤³¤À¤±¥¢¥³¥®¤òÃÆ¤¯¡×¤è¤¦¤Ê¥·ー¥ó¤Ç½ÅÊõ¤¹¤ë¤ÈKen¤Ï¸À¤¦¡£²»¤ÎÉÊ¼Á¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤¯¡¢¥¢¥³¥¹¥¿¤òÄÞÃÆ¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹¤Õ¤¿¤ê¤¬»×¤ï¤º¡Ö¥¢¥³¥®¤Î²»¡¢¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡ª¡×¤ÈÏ³¤é¤¹¤Û¤É¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊAcoustasonic¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤È¤¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½ÕÈª¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ê¥¤¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ÄÌ¾ï¤Î¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥¹¥é¥àÁÕË¡¡Ê¥Ü¥Ç¥£¤òÃ¡¤¤¤Æ¥Ñー¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë±éÁÕ¤¹¤ë¼êË¡¡Ë¤¬»È¤¨¤ë¤È¤³¤í¤âÌÌÇò¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤½¤¦¡£¡Ö½é¤á¤ÆÃÆ¤¤¤¿¤È¤¤Ëµ¤¤ËÆþ¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥³¥¹¥¿¤Ç¤·¤«ÃÆ¤±¤Ê¤¤¶Ê¤òTUBE¤Ç2¶Êºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤½¤ì¤¬¡ÖBLUE WINGS¡×¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Õ¥é¥ïー¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Û¥í¥¦¥Ü¥Ç¥£¡Ê¥Ü¥Ç¥£ÆâÉô¤¬¶õÆ¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹½Â¤¡Ë¤æ¤¨¤ËÄÌ¾ï¤Î¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¤è¤ê¤âÀ¸²»¤¬Âç¤¤¯¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä°ìÈÌÅª¤Ê¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤è¤ê¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ê²»ÎÌ¤¬¡Ö²È¤ÇÃÆ¤¯¤Î¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¤È¤Õ¤¿¤ê¤Ï°Õ¸«¤ò°ìÃ×¤µ¤»¤ë¡£¥Ù¥Ã¥É¥ëー¥à¤Ë¤â¥¢¥³¥¹¥¿¤ò1ËÜ¾ïÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦½ÕÈª¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ó¥×¤È¤«¤ò¤½¤í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤âÃ±ÂÎ¤Çµ¤»ý¤Á¤¤¤¤²»¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¥®¥¿ー¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â¤¤¤¤¡×¤È¾Ð´é¡£°ìÊý¤ÎKen¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤Ë°ã¤¦³Ú´ï¤òÃÆ¤¯¤Èµ¤Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢1ËÜ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²»¤ò½Ð¤»¤ë¥¢¥³¥¹¥¿¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀ¸¤à¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æー¥¸¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤è¤ëL'Arc-en-Ciel¡ÖÆú¡×¤Ê¤É¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÈäÏª¤µ¤ì¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿²ÚÎï¤Ê¥×¥ì¥¤¤ÇÄ°½°¤òÌ¥Î»¡£²ñ¾ì¤ËÀ¹Âç¤ÊÇï¼ê¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¥®¥¿ー½é¿´¼Ô¤Ø¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òµá¤á¤é¤ì¤¿Ken¤Ï¡ÖÇã¤¦¤Î¤¬¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤«¤Ã¤¿¤é¡¢»ý¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ë¡Ä¡ÄÃÆ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¡ØÂß¤·¤Æ¡ª¡Ù¤Ä¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê²»¤Î¤¹¤ë³Ú´ï¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤èー¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¤Ï¤¸¤±¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È½ÕÈª¤¬¡¢¡Ö¤è¤¯¡ÉF¤ÎÊÉ¤ÇºÃÀÞ¡È¤È¤«Ê¹¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡ÄF¤òÃÆ¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¿È¤â³¸¤â¤Ê¤¯¸À¤¤Êü¤Ã¤ÆÇú¾Ð¤ò¤µ¤é¤¦¡£¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢F¥³ー¥É¤Ê¤É²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤º¤È¤â¥®¥¿ー¤ÏÃÆ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¤Ä¤Þ¤êÃ¯¤Ë¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡ª¡¡¤¼¤Ò¥®¥¿ー³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥¹¥Æー¥¸¤òÀ²¤ì¤ä¤«¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¢£J¡ÊLUNA SEA¡Ë
¡¡º£Ç¯9·î¤ËFender Custom ShopÀ½¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥â¥Ç¥ë¡ÖJ Precision Bass® King's Red Sparkle¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖJ Precision Bass® PJ, King's Red Sparkle¡×¤Î2µ¡¼ï¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎJ¤Ï¡¢¡Ö¥Ùー¥¹¤ò¸ì¤ë¡£¡×¤ÈÂê¤¹¤ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡À¹Âç¤Ê´¿À¼¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¥¹¥Æー¥¸¤Ë¸½¤ì¤¿Èà¤ÎËµ¤é¤Ë¤Ï¡¢4ËÜ¤Î¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥Ùー¥¹¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¦¤Á2ËÜ¤ÏÁ°½Ò¤Î¿·µ¡¼ï¤Ç¡¢¤â¤¦2ËÜ¤Ï´ûÂ¸¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥Ùー¥¹¡ÖBlack Gold¡×¤È¡ÖHeavy Relic® Champagne Gold¡×¡£¤¤¤º¤ì¤âFender Custom Shop¤Î¥Þ¥¹¥¿ー¥Ó¥ë¥Àー¤Ç¤¢¤ë¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥Õ¥§¥¹¥éー»á¤¬Àß·×¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢J¤Î¥Ùー¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¯³Ø¤¬Í¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯ÃíÆþ¤µ¤ì¤¿³Ú´ï¤À¡£
¡¡¿·µ¡¼ï2ËÜ¤Î¤¦¤Á1ËÜ¤Ï¡¢Èà¤¬Ä¹Ç¯°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¥×¥ì¥·¥¸¥ç¥ó¥Ùー¥¹¤Î¿·¤¿¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¥â¥Ç¥ë¡£¤â¤¦1ËÜ¤Ï¥×¥ì¥·¥¸¥ç¥ó¥Ùー¥¹¤Ë¥¸¥ã¥º¥Ùー¥¹ÍÑ¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖPJ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë2¥Þ¥¤¥¯»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸å¼Ô¤ÏJ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¿·µ¡¼´¤È¤Ê¤ë»ÅÍÍ¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÂç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ë¤è¤êÎØ³Ô¤ÎºÝÎ©¤Ä²»¤òÄÉµá¤·¤¿·ë²Ì¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¾®µ¬ÌÏ²ñ¾ì¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶²¼¤Ç¤ÏºÇ¹â¤Î²»¤ò½Ð¤¹³Ú´ï¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Âç²ñ¾ì¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÌÄ¤é¤¹¤Î¤ÏÊªÍýÅª¤Ëº¤Æñ¤À¤«¤é¤À¡£¥¢¥êー¥Ê²ñ¾ì¤ä¥Éー¥à²ñ¾ì¤Ê¤É¤Ç¡Ö¥Ùー¥¹¤¬¤è¤¯Ä°¤³¤¨¤Ê¤¤¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¥Ü¥ï¥Ã¤È¹¤¬¤Ã¤ÆÄ°¤³¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÆÉ¼Ô¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆJ¤Ï¡¢¡Ö¥Ùー¥·¥¹¥È¤Ï¤¤¤Ä¤â¡Ø¤³¤ó¤Ê²»¤¸¤ã¤Í¤¨¤¾¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é¥Ùー¥¹Ã±ÂÎ¤Ç¤â¤Ã¤ÈÎØ³Ô¤Î½Ð¤ë³Ú´ï¤ò»È¤ª¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢º£²ó¤ÎPJ¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ½ºî¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤ÏÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ã¥·¥åºà¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢JB¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¤ÎÁêÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¥¢¥ë¥Àーºà¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤½¤ì¤¬¤Þ¤ó¤Þ¤È¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ñ¿´¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¡ÖKing's Red Sparkle¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿¥«¥éー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÌÌ¤â´Þ¤á¡¢³Ú´ï¤Î½ÐÍè±É¤¨¤Ë¤ÏÁêÅöËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ÎJ¡£¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ûÂ¸¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥â¥Ç¥ë¤ò¤â¾å²ó¤ë³Ú´ï¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥Ùー¥·¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥Ã¥«ー¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ùー¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤À¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¤³¤ì¤À¤±ÁÇÀ²¤é¤·¤¤³Ú´ï¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²¶¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤ä¤Ä¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢³Ú´ï½é¿´¼Ô¤Ø¸þ¤±¤¿Äù¤á¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤¿J¡£¡ÖËÍ¤â¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¡Ø¤³¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤¢¤¢¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éº£¤â¥Ùー¥¹¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿Èà¤Ï¡¢¡Ö¥ëー¥ë¤Ï¤Ê¤¤¡£³§¤µ¤ó¤â¤¼¤Òµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð³Ú´ï¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Î¤è¤¦¤ËÁÕ¤Ç¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È½À¤é¤«¤Ê¸ýÄ´¤ÇÄ°½°¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¥¹¥Æー¥¸¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¥Ê¥«¥Ë¥·¥¥å¥¦¡Ë