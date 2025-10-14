¡Úµð¿Í¡Û»³À¥¿µÇ·½õ¤¬£²ËÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¡¡¥Æ¡¼¥Þ¤ÏµÍ¤Þ¤ë¤³¤È¤òÉÝ¤¬¤é¤Ê¤¤¡ÖÌµÍß¥Æ¥¥µ¥¹¡×¡Ä¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹£Ì
¢¡¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£·¡½£²¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê£±£´Æü¡¦¥µ¥ó¥Þ¥ê¥óµÜºê¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î»³À¥¿µÇ·½õÊá¼ê¤¬Å¬»þÂÇ¤ò£²ËÜÊü¤Á¡¢¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£¹ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££±¡½£°¤Î£²²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤Ï¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÃæÁ°¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿ÂÇµå¤ò±¿¤Ó¡Ö¡Ê¾õÂÖ¤Ï¡Ë¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¡ØÌµÍß¥Æ¥¥µ¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌðÌî£²·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤¬»ØÆ³¤òÂ³¤±¡¢¥Á¡¼¥àÊý¿Ë¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤ÆÍî¤Á¤ë¥Æ¥¥µ¥¹¥Ò¥Ã¥È¡Ê¥Ý¥Æ¥ó¥Ò¥Ã¥È¡Ë¤â¤è¤·¤È¤¹¤ë°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¤Ç¤â£²¤Ä¤ÎÆóÅð¤ò»É¤·¡¢µå³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¶¯¸ª¤òÈäÏª¡£¡Ö»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤Î°ÂÄêÀ¤ä¥¥ã¥Ã¥Á¥ó¥°¡¢µ»½ÑÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£