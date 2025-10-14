¡Ú£Ä£å£Î£Á¡ÛÂ¼ÅÄ½¤°ì¥³¡¼¥Á¤¬Ä¹Ìîµ×µÁ¤ò¤Í¤®¤é¤¦¡Ö¤¢¤ÎÇ¯¤Þ¤Ç¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡×ÆüÂç¤ÎÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¡¡µð¿Í¤Ç¶¦¤Ë¥×¥ì¡¼
¡¡£Ä£å£Î£Á¡¦Â¼ÅÄ½¤°ìÌî¼ê¥³¡¼¥Á¤¬£±£´Æü¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ëµð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤ÏÆüÂç¤ÎÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢µð¿Í¤Ç¤â¶¦¤Ë¥×¥ì¡¼¡££±£²Ç¯¤«¤é£±£´Ç¯¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥°£³Ï¢ÇÆ¤ò»Ù¤¨¤¿ÌÁÍ§¤À¡£Â¼ÅÄ¥³¡¼¥Á¤Ï£±£²Æü¤Îµð¿Í¤È¤Î£Ã£ÓÂè£±¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£²Àï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Î»î¹çÁ°¡¢Ä¹Ìî¤«¤éº£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÂç³Ø¤â°ì½ï¤Ç¡ØÁðÌîµå¤Ç¤â¤¹¤Ã¤«¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ÎÇ¯¤Þ¤Ç¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¿Í³Ê¼Ô¤À¤·¡£Ä¹Ìî¤é¤·¤¯¤Þ¤¿À¸¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤Þ¤¿¤æ¤Ã¤¯¤ê¼ò°û¤â¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¡£¤¤¤¤»þÂå¤Ë°ì½ï¤ËÌîµå¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£