ÆüËÜÂåÉ½¡¢Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î11·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï2»î¹ç¤È¤â¤ËTBS¤ÇÊüÁ÷¡ª¡¡¸½»þÅÀ¤Ç1»î¹ç¤ÏÂÐÀïÁê¼êÌ¤Äê

¡¡JFA¡ÊÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡Ë¤Ï14Æü¡¢11·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢TBS·ÏÎó¤Ë¤è¤ëÁ´¹ñÀ¸Ãæ·Ñ¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ïº£²ó¤Î10·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¡ÈÆîÊÆÀª¡É¤È¤Î2Ï¢Àï¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Íè·î¤Ë¹µ¤¨¤¿2025Ç¯ºÇ¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢18Æü¤Ë¡Ø¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ù¤Ç¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤Ï¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26ÆîÊÆÍ½Áª¤ò7°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢ÍèÇ¯3·î¤Ë¹µ¤¨¤¿ÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤È¤Î»î¹ç¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ2025Ç¯ºÇ¸å¤Î¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¤À¡£
¡¡Æ±ÍÍ¤Ë¡¢14Æü¤Ë¤â¡ØËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ç¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Î»î¹ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡º£²ó¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½Àï¤ËÂ³¤¡¢11·î¥·¥ê¡¼¥º¤Î1»î¹çÌÜ¤âTBS·ÏÎó¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£ÁÐÊý¤Î»î¹ç¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
◼︎1»î¹çÌÜ¾ÜºÙ
»î¹çÆü»þ¡§2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë19:20¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÂÐÀï¥«¡¼¥É¡§ÆüËÜÂåÉ½vsÂÐÀï¹ñÌ¤Äê
¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡§ËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë
¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡§TBS·ÏÎó¤Ë¤ÆÁ´¹ñÀ¸Ãæ·Ñ
◼︎2»î¹çÌÜ¾ÜºÙ
»î¹çÆü»þ¡§2025Ç¯11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë 19:15¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÂÐÀï¥«¡¼¥É¡§ÆüËÜÂåÉ½vs¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½
¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡§¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡§TBS·ÏÎó¤Ë¤ÆÁ´¹ñÀ¸Ãæ·Ñ
