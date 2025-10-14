¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿»³Äº¤«¤éÁÐ»Ò¤Î°äÂÎ¡¢·Ù»¡¤Ï¼«»¦¤ÈÃÇÄê¤â°äÂ²¤Ë»Ä¤ëµ¿Ìä¡¡ÊÆ
¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¥¢¥È¥é¥ó¥¿¹Ù³°¤Î¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿»³Äº¤Çº£Ç¯£³·î¡¢£²£°ºÐÄ¾Á°¤À¤Ã¤¿ÁÐ»Ò¤Î·»Äï¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢£Ã£Î£Î¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£ÁÜºº¶É¡Ê£Ç£Â£É¡Ë¤ÎÁ´»ñÎÁ¤òÆþ¼ê¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ï¡¢»ö·ïÁ°¤Î£²¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ê¾ÜºÙ¤òµºÜ¤·¤¿»ñÎÁ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥È¥é¥ó¥¿¶á¹Ù¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¥Ó¥ë¤Ë½»¤à¥Ê¡¼¥¸¥ë¡¦¥ë¥¤¥¹¤µ¤ó¤ÈÁÐ»Ò¤ÎÄï¥«¡¼¥Ç¥£¥ë¤µ¤ó¤Ï£³·î£·Æü¤ÎÌë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹õ¤¤Æü»º¥¢¥ë¥Æ¥£¥Þ¤Ç¶á¤¯¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë´ó¤Ã¤ÆµëÌý¤·¡¢¿å¤È¥Ó¡¼¥Õ¥¸¥ã¡¼¥¡¼¤òÇã¤Ã¤¿¡£
¸åÉôºÂÀÊ¤«¤é¤´¤ß¤ò¼Î¤Æ¤¿»þ¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤¬¼Ö¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¤Û¤ó¤Î¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢£±£°Âå¤Î¼ã¼Ô¤é¤·¤µ¤¬¤Î¤¾¤¤¤¿¤³¤Î¾ìÌÌ¤ò¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£·»Äï¤Î¼Ö¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÌë¤Î°Ç¤ËÁö¤êµî¤Ã¤¿¡£
Ìó£±£²»þ´Ö¸å¡¢¤½¤³¤«¤éËÌ¤ØÌó£±£´£µ¥¥íÎ¥¤ì¤¿¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¶¶á¤¯¤Î¥Ù¥ë»³¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥«¡¼¤¬·»Äï¤Î°äÂÎ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡££²¿Í¤ÏÊÂ¤ó¤Ç¶Ä¸þ¤±¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ìµÓ¤ò¿¤Ð¤·¡¢Î¾¼ê¤ò¹¤²¤¿»ÑÀª¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥áÉ÷¤Î·õ¤È¤È¤â¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ê¡¼¥¸¥ë¤µ¤ó¤ÎµÓ¤Î´Ö¤ÎÃÏÌÌ¤Ë¡¢£´£µ¸ý·Â¤Î·ý½Æ¡Ö£Í£±£¹£±£±¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
£Ç£Â£É¤Ï¤½¤Î¸å¡¢£²¿Í¤¬¿´Ãæ¤·¤¿¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¤¬¡¢°äÂ²¤Ï¤³¤ì¤Ë°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¿¡££Ç£Â£É¤Ï£µ·î¡¢Ë¡°å³ØÅª¤Ê¾Úµò¤«¤é£²¿Í¤È¤âÈ¯Ë¤¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¤¹¤ëÃ»¤¤À¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
£Ã£Î£Î¤¬Æþ¼ê¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î»ÊË¡²òË¶Êó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²¿Í¤ÎÆ¬Éô±¦Â¦¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¡¢½Æ¸ý¤¬ÀÜ¿¨¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÃÆ´Ý¤ò·â¤Á¹þ¤ó¤ÀÀ×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
£²¿Í¤ÎÉã¿Æ¤ÎÊÛ¸î»Î¡¢¥À¥ê¥ë¡¦¥Þ¥ó¥º¤µ¤ó¤¬ºÇ¶á£Ã£Î£Î¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°äÂ²¤Ï£Ç£Â£É¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò±ÜÍ÷¤·¤¿¸å¤â¡¢¸½¾ì¤Ëµ¿¤ï¤·¤¤ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¼«»¦Àâ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°äÂÎ¤È½Æ¤Î°ÌÃÖ¤À¡£¼«»¦¤Ë¸«¤»¤«¤±¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£»ä¤ÏÍ×Ãí°Õ¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¡×¤È¡¢¥Þ¥ó¥º¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¤À¤¬£Ç£Â£É¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤é¤Ï¡¢£²¿Í¤¬¤Ò¤½¤«¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ä·ÐºÑÅª¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£¥Ê¡¼¥¸¥ë¤µ¤ó¤ÏÎø¿Í¤Ë½Æ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿
£µÊ¬°ã¤¤¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿£²¿Í¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤À¤Ã¤¿¡£
°¦¼Ö¤Î¥¢¥ë¥Æ¥£¥Þ¤ò¶¦Í¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä¥Ó¥Ç¥ª¥²¡¼¥à¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¹¥¤ß¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
£²¿Í¤Ï¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¥Ó¥ë¤Î¼«Âð¤Ë¼ÂÉã¡¢µÁÊì¤È½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤ª¤Ð¤Î¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¡¦¥ë¥¤¥¹¤µ¤ó¤¬£Ç£Â£É¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼«Âð¤Î¥Ç¥Ã¥¤Ë½Ð¤Æ¤Ï¥¢¥Ë¥á¤Î·õ¤Ç¥³¥¹¥×¥ì¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÃæ¤Ç£²¿Í¤ò¡Ö¤ª¤¿¤¯¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢Àº¿À¤òÉÂ¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤¢¤ë»þ¤Ï¥Ê¡¼¥¸¥ë¤µ¤ó¤«¤é¡¢¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤Î¶Ú½ñ¤¤Î¸½¼ÂÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£³»þ´Ö¤âÏÃ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ê¡¼¥¸¥ë¤µ¤ó¤Ï»à¤ÎÌó£±Ç¯Á°¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿½÷À¤È±óµ÷Î¥¸òºÝÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ë½»¤à¤³¤Î½÷À¤¬ÁÜººÅö¶É¤Ë¸ì¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤«¤é¡¢¥Ê¡¼¥¸¥ë¤µ¤ó¤ÎÀ¸Á°¤ÎÍÍ»Ò¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£
£Ç£Â£É¤ÎÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ê¡¼¥¸¥ë¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯£±£²·î¤Ë½÷À¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¡¢¡Ö²ÈÄíÀ¸³è¡×¤Î¤³¤È¤ä¡¢Éã¿Æ¤ÎÉÂµ¤¤Ç·ÐºÑÅª¤ÊÉéÃ´¤¬Áý¤·¤¿¤³¤È¤¬Çº¤ß¤À¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Éã¿Æ¤Î¥¿¥¤¥ê¡¼¥¹¡¦¥ë¥¤¥¹¤µ¤ó¤Ï£¶·î¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÏÇ¾Â´Ãæ¤òµ¯¤³¤·¤Æ²óÉüÃæ¤À¤ÈÏÃ¤·¡¢Â©»Ò¤¿¤Á¤Ë¼«»¦´êË¾¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
£²¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¾¯¤·Á°¤Î£²·îËö¡¢¥Ê¡¼¥¸¥ë¤µ¤ó¤ÏÎø¿Í¤ÈÄÌÏÃ¥¢¥×¥ê¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥¤¥à¡×¤ÇÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸«¤»¤¿¤¤Êª¤¬¤¢¤ë¤È£²³¬¤Î¿²¼¼¤Ø¹Ô¤¡¢·ý½Æ¤ò·Ç¤²¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¼«Ê¬¤ÈÄï¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö·¯¤ÎÈà»á¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Ç´í¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤É¤³¤Ç½Æ¤òÆþ¼ê¤·¤¿¤«¤ÏÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ê¡¼¥¸¥ë¤µ¤ó¤ÏÆ±¤¸£²·î¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç½ÆÃÆ¤òÃíÊ¸¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº¤Ç¡¢¤³¤Î·ý½Æ¤ÏºòÇ¯£±£²·î¡¢¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¥Ó¥ë¤«¤éÌó£¸£°¥¥íÎ¥¤ì¤¿¥¢¥È¥é¥ó¥¿¶á¹Ù¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤ÇÅðÆñ¤ÎÆÏ¤±½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£·»Äï¤¬Æþ¼ê¤·¤¿·ÐÏ©¤ÏÉÔÌÀ¡££Ç£Â£É¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Î¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£½Æ¤ÎÁõÅ¶¡Ê¤½¤¦¤Æ¤ó¡Ë¡¢È¯¼ÍÊýË¡¤ò¸¡º÷
°äÂ²¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²¿Í¤ÏÉ½ÌÌ¾å¡¢ÉáÃÊÄÌ¤ê¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë£²ÆüÁ°¤Î£³·î£¶Æü¡¢£²¿Í¤Ï»Ð¤Î¥«¥¤¥ê¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥¦¥§¥ë¤µ¤ó¤ÈÌë¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¥«¥¤¥ê¡¼¤µ¤ó¤¬°ÊÁ°£Ã£Î£Î¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ì½ï¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥â¡¼¥Æ¥£¡×¤ò²¿ÏÃ¤«¸«¤Æ¡¢¸á¸å£±£±»þ¤´¤í²ò»¶¤·¤¿¡£¥Ê¡¼¥¸¥ë¤µ¤ó¤ÏÍâÄ«¡¢Îø¿Í¤È²ñ¤¤¤ËÈô¹Ôµ¡¤Ç¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ø¸þ¤«¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢£²¿Í¤Î£Ç¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï°Ç¤ÎÉôÊ¬¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
£Ç£Â£É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢£²¿Í¤¬¥«¥¤¥ê¡¼¤µ¤ó¤òË¬¤Í¤¿Á°Æü¡¢¥Ê¡¼¥¸¥ë¤µ¤ó¤¬£²·îËö¤ËÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤¿½ÆÃÆ¤ÎÈ¢¤¬¼«Âð¤ËÆÏ¤¤¤¿¡£
¿ô»þ´Ö¸å¤Î¸á¸å£´»þ£±£µÊ¬¡¢¥Ê¡¼¥¸¥ë¤µ¤ó¤Î£Ç¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¤Ò¤â¤Å¤¤¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¡¢½Æ´ï°¦¹¥²È¤Î´Ö¤Ç¿Íµ¤¤Î¹â¤¤£Í£±£¹£±£±¤Î½Æ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°²è¤¬±ÜÍ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ê¡¼¥¸¥ë¤µ¤ó¤ÏÆ±Æü¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¹Ò¶õ¤Î¥Ü¥¹¥È¥ó±ýÉü¥Á¥±¥Ã¥È¤òÍ½Ìó¤·¤¿¡££·Æü¶âÍË¤ÎÄ«¤Ë¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢£²Æü¸å¤ÎÆüÍËÌë¤ËÌá¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö£²¿Í¤¬¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«»¦¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¹ÔÆ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÊÛ¸î»Î¤Î¥Þ¥ó¥º¤µ¤ó¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡ÖÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Î¹¹Ô¤ò·×²è¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
£²¿Í¤¬¥«¥¤¥ê¡¼¤µ¤óÂð¤òË¬¤Í¤¿ÍâÄ«¡¢¥Ê¡¼¥¸¥ë¤µ¤ó¤ÏÇÛ¼Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥¦¡¼¥Ð¡¼¤Ç¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Î¥Ï¡¼¥Ä¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¹ñºÝ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¡£
¸áÁ°£¸»þ¤´¤í¡¢¼ê²ÙÊª¸¡ºº¤ÎÄ¹¤¤Îó¤ò¼Ì¿¿¤Ë»£¤Ã¤ÆÎø¿Í¤ËÁ÷¤ê¡¢¥Õ¥é¥¤¥È¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¡Ö¤â¤¦¤À¤á¤À¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Îø¿Í¤Î´õË¾ÄÌ¤êÍâÆü¤ÎÊØ¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¦¡¼¥Ð¡¼¤Çµ¢Âð¤·¤¿¡££Ç£Â£É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢µÁÊì¤¬¤³¤Î»þ¡¢¥Ê¡¼¥¸¥ë¤µ¤ó¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¥Ê¡¼¥¸¥ë¤µ¤ó¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼è¤êÄ¾¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¸á¸å£¶»þ£³£²Ê¬¤Ë¡¢¥Ê¡¼¥¸¥ë¤µ¤ó¤Î£Ç¥á¡¼¥ë¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡Ö¼Ð¤á¤«¤é·â¤Ä¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤¬±ÜÍ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸á¸å£¹»þ£³£¶Ê¬¡¢¥Ê¡¼¥¸¥ë¤µ¤ó¤Î£Ç¥á¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÃ¼Ëö¾å¤Ç¡Ö·â¤¿¤ì¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤«¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¤¬ºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎÌë¡¢·»Äï¤¬µÁÊì¤Ë¤ª¤ä¤¹¤ß¤È¹ð¤²¤¿¸å¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¥Ó¥ë¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬£²¿Í¤Î»Ñ¤ò¤È¤é¤¨¤¿¡£
·»Äï¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤òÇã¤¤¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤òËþ¥¿¥ó¤Ë¤·¤Æ¡¢Ìó£µÊ¬¸å¤Ë£²¿Í¤À¤±¤ÇÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¡££Ç£Â£É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ê¡¼¥¸¥ë¤µ¤ó¤¬±¿Å¾¤·¡¢¥«¡¼¥Ç¥£¥ë¤µ¤ó¤¬½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤éÌó£±»þ´Ö¸å¡¢¥Ù¥ë»³¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Ã¼Ëö¤Ë¤Þ¤¿Æ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸á¸å£±£±»þ£³£´Ê¬¤´¤í¡¢¥Ê¡¼¥¸¥ë¤µ¤ó¤Î£Ç¥á¡¼¥ë¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡Ö½Æ¤ÎÁõÅ¶ÊýË¡¡×¤¬¸¡º÷¤µ¤ì¡¢½ÆÃÆ¤òÆþ¤ì¤¿¤êÈ´¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¼ê½ç¤Î²òÀâÆ°²è¤¬ºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¡£
·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤È¥«¥á¥é±ÇÁü¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²¿Í¤Î¼Ö¤Ï¿¼Ìë£°»þ¤¹¤®¡¢¥Ù¥ë»³¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£»³Äº¤Ø¤Î¥²¡¼¥È¤ÏÆüË×°Ê¹ß¡¢»Ü¾û¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·´ÊÝ°Â¶É¤ÎÁ°Ìë¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¸°¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»³¤Ï¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤ÎÊÝ°Â¶É¤¬Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥²¡¼¥È¤ò»Ü¾û¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÁÜºº¥Á¡¼¥à¤Ï·»Äï¤¬¥Ù¥ë»³¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°äÂ²¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤ë¸Â¤ê£²¿Í¤È¤â¤½¤ì¤Þ¤Ç¥Ù¥ë»³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¾ì¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÀÖ¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤È¥¢¥Ë¥á¤Î·õ
£³·î£¸Æü¤ÎÄ«¡¢µÁÊì¤Ïµ¯¤¤¿»þ¤Ë£²¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¥«¡¼¥Ç¥£¥ë¤µ¤ó¤¬¥Ê¡¼¥¸¥ë¤µ¤ó¤ò¶õ¹Á¤ØÁ÷¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£
¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¥«¥á¥é¤È¡¢¥Ê¡¼¥¸¥ë¤µ¤ó¤¬¡Ö¥é¥Ò¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¤ËÊÖ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È½ñ¤¤¤¿¥á¥â¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡££²¿Í¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥§¥¢¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë·×²è¤Ë¸þ¤±¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¤¸¤Î¥«¥á¥é¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÆü¤ÎÃëÁ°¡¢¥Ù¥ë»³¤Ç¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Î¡¼¥¹¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢Âç³Ø¤Î³ØÀ¸¤¬£²¿Í¤Î°äÂÎ¤òÈ¯¸«¤·¡¢ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿ÃÏ¸µÅö¶É¤¬£Ç£Â£É¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¡£¤³¤Î³ØÀ¸¤ÏÅö¶É¤Ë¡¢ºÇ½é¤Ï¸½¾ì¤Î¸÷·Ê¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤º¡¢ÊÌ¤Î¿Í¤ò¸Æ¤ó¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥«¡¼¥Ç¥£¥ë¤µ¤ó¤Î¾åÈ¾¿È¤Î¾å¤Ë¡¢ÀÄ¤ÈÇò¤Î¥¢¥Ë¥á¤Î·õ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°äÂÎ¤Î²£¤Ë¤Ï¿å¤Î¥Ü¥È¥ë¤¬£±ËÜ¡£¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇÇã¤Ã¤¿¥Ü¥È¥ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÎÙ¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥Ê¡¼¥¸¥ë¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤¬²£¤¿¤ï¤ê¡¢ÂÎ¤Î²¼¤Ë¹õ¤È»ç¤Î·õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
·ý½Æ¤È»ÈÍÑºÑ¤ß¤ÎÌô¤¤ç¤¦£²¸Ä¤Ï¡¢¥Ê¡¼¥¸¥ë¤µ¤ó¤ÎµÓ¤Î´Ö¤ÎÃÏÌÌ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¥Ê¡¼¥¸¥ë¤µ¤ó¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é¤Ï¡¢£é£Ð£è£ï£î£å¡Ê¥¢¥¤¥Õ¥©¡¼¥ó¡Ë¤ÈÁ°Æü¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¹Ò¶õ¥Ü¥¹¥È¥ó¹Ô¤¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¸½¾ì¶á¤¯¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿ÀÖ¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥Î¥¹¥é¡¼À½£´£µ¸ý·ÂÃÆ£±È¢¤È¡¢¥«¡¼¥Ç¥£¥ë¤µ¤ó¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¢¥Î¡¼¥È£±ºý¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Î¡¼¥È¤Î¤¢¤ë¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÀ¤¤Ø¤ÎÎ¹¡×¤È¤¤¤¦°ì¹Ô¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
»³Äº¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¤Ï¡¢¸Ï¤ìÌÚ¤Î°ì·²¤ò¸«ÅÏ¤¹¤è¤¦¤Ë¥¢¥ë¥Æ¥£¥Þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼Ö¤Î¤ï¤¤ÎÃÏÌÌ¤ËÈ¾Ê¬»Ä¤Ã¤¿¥¢¥Ã¥×¥ë¥µ¥¤¥À¡¼¤Î¥Ü¥È¥ë¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¡¢¼ÖÆâ¤Ë¤Ï¿·ÉÊ¤Î¥í¡¼¥×¤È¡¢Ì¤³«Éõ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦¥·¥Ê¥â¥ó¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
£Ç£Â£É¤¬¥«¡¼¥Ç¥£¥ë¤µ¤ó¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö£²£°£²£´Ç¯¤Î¼«»¦Î¨¡×¡Ö¼«»¦Î¨¡×¤ò¸¡º÷¤·¤¿ÆüÉÕÉÔÌÀ¤ÎÍúÎò¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°äÂ²¤Î£±¿Í¤ÏÆ¿Ì¾¤ò¾ò·ï¤Ë¡¢·»Äï¤¬¤³¤³¿ô¥«·î¤Î´Ö¤Ë¼«»¦¤Î¤³¤È¤ä¡¢¼ã¼Ô¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤Î¿ÍÊª¤Ï°ìÊý¤Ç£Ã£Î£Î¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤¬°äÂÎ¤ä¼ÖÆâ¤È¤ÏÊÌ¤Î¾ì½ê¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢¥«¡¼¥Ç¥£¥ë¤µ¤ó¤¬¼ê¸µ¤Ë¿å¤Î¥Ü¥È¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¡¢¼«»¦¤ÎÁ°¤Ë¿å¤ò¤Ò¤È¸ý¡Ù¤Ê¤É¤È¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×
¤³¤Î¿ÍÊª¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°äÂÎ¶á¤¯¤ÎÃÏÌÌ¤Ë¤Ï¡¢°äÂÎ¤ò°ÜÆ°¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤¤·ê¤¬¤¢¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÁÜºº¥Á¡¼¥à¤Ï»ö·ïÅöÌë¤Ë¤Û¤«¤Î¿ÍÊª¤¬¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢¥°¡¼¥°¥ë¤Ø¤ÎÎá¾õ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢£³·î£·Æü¸á¸å£±£±»þ£´£µÊ¬¤«¤éÍâÆü¸áÁ°£¶»þ¤Î´Ö¤Ë¥Ù¥ë»³¤«¤éÈ¾·Â£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÈÏ°Ï¤òÄÌ¤Ã¤¿Ã¼Ëö¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¥Ç¡¼¥¿¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡££Ç£Â£É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥°¡¼¥°¥ë¤ÎµÏ¿¾å¤Ç¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËÈÏ°ÏÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ã¼Ëö¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
£Ç£Â£É¤ÏºÇ½ªÊó¹ð¤Ç£²¿Í¤Î»à¤ò¼«»¦¤ÈÃÇÄê¤·¡¢»ö·ï¤ò²ò·èºÑ¤ß¤È¤¹¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤¿¡£
¤À¤¬°äÂ²¤Ïº£¤âµ¿Ìä¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£¤¢¤ÎÌë¥Ù¥ë»³¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤¿¤«¤òÆÈ¼«¤ËÄ´¤Ù¤è¤¦¤È¡¢»äÎ©ÃµÄå¤ËÄ´ºº¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
µÁÊì¤Î¥«¥¢¥ê¥Ë¡¦¥¸¥¿¥¿¤µ¤ó¤ÏÁÜºº¥Á¡¼¥à¤Ë¡¢·»Äï¤Ë¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤Î¼ñÌ£¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ö¤¬¸Î¾ã¤¹¤ë¤Î¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Ä¤âÄ¹µ÷Î¥¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ÏÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö»ä¤Ë¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÅÀ¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£