¡¡Ãæ¸¶½ð¤Ï£±£´Æü¡¢»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Àîºê»ÔÃæ¸¶¶è¤Ë½»¤à¡¢Ìµ¿¦¤ÎÃË¡Ê£¶£¶¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£

¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¡¢£¹·î¾å½Ü¤´¤í¤«¤é£±£°·î£±£³Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¼«Âð¤Ç¡¢½÷À­¤Î°äÂÎ¤òÊüÃÖ¤·°ä´þ¤·¤¿¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï¡Ö°ä´þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢¡ÖºÊ¤Î°äÂÎ¤ò¼«Âð¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤¬½»¤à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¿Í¤¬´Ý»Ò¶¶¸òÈÖ¤òË¬¤ì¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊÌ¤Î½»¿Í¤«¤é¡Ø°Û½­¤¬¤¹¤ë¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿¡£Éô²°¤ÎÃæ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤Î¤ÇÎ©¤Á²ñ¤¤¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½ð°÷¤¬¼¼Æâ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢µï´Ö¤ËÉß¤¤¤¿ÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ç½÷À­¤Î°äÂÎ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£