¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç½÷À¤Î¥¹¥«ー¥È¤ÎÃæ¤òÅð»£ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¡º´Çì»Ô¾ÃËÉ»ÎÄ¹¡Ê33¡Ë¤òÄ¨²üÌÈ¿¦¡¡ÂçÊ¬
ÂçÊ¬¸©º´Çì»Ô¤Î¾ÃËÉËÜÉô¤Ï½÷À¤Î¥¹¥«ー¥È¤ÎÃæ¤òÅð»£¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç9·î¡¢¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¾ÃËÉ»ÎÄ¹¤òÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç½÷À¤Î¥¹¥«ー¥È¤ÎÃæ¤òÅð»£ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¡º´Çì»Ô¾ÃËÉ»ÎÄ¹¡Ê33¡Ë¤òÄ¨²üÌÈ¿¦¡¡ÂçÊ¬
14ÆüÉÕ¤±¤ÇÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢º´Çì»Ô¾ÃËÉËÜÉôÄÌ¿®»ØÎá²Ý¤Îº´Æ£Í¥¼ù¾ÃËÉ»ÎÄ¹¡Ê33¡Ë¤Ç¤¹¡£
º´Çì»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Èº´Æ£¾ÃËÉ»ÎÄ¹¤Ï9·î22Æü¡¢ÂçÊ¬»ÔÆâ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç40Âå¤Î½÷À¤Î¥¹¥«ー¥È¤ÎÃæ¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿»£±Æ½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉËÜÉô¤Î¤¤¼è¤ê¤ËÂÐ¤·¡ÖÂçÊÑ¾ð¤±¤Ê¤¤¡£¿¦¾ì¤ä²ÈÂ²¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º´Æ£¾ÃËÉ»ÎÄ¹¤ÏµîÇ¯¤âÊ£¿ô¤ÎÅð»£¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆÄä¿¦6¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉËÜÉô¤ÏÁ´¿¦°÷¤òÂÐ¾Ý¤ËÎÑÍý¸¦½¤¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£