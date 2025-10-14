¡Ú¤³¤ó¤Ê¿Í¡ÛÂ¼¾å¿®¸Þ¤ÏÁ´Êý°Ì½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¥â¥ÆÃË¡¢Éý¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¥È¡¼¥¯¤È¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð
SUPER EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê43¡Ë¤¬14Æü¡¢½êÂ°¤¹¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ½÷À¤È¤¤¤¦¡£
¼Â¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦Á°ÃÖ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Èó¾ï¤Ë¼ºÎé¤Ê¤Î¤Ï¾µÃÎ¤Î¾å¤À¤¬¡¢Â¼¾å¤Ï·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¥â¥ÆÃË¤Î1¿Í¤À¡£
ÉáÃÊ¤Î°õ¾Ý¤Ï¡¢¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥¥ã¥é¡£SUPER EIGHT¤ÎÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥¥é¥¥éµ±¤¯¥¢¥¤¥É¥ëÅª¿Íµ¤¼Ô¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥¿¥ì¥ó¥È¡¢ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¤ÏÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¼Ô¤äMC¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¶¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×¡Ê·îÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¡Ö¥¢¥ó¥¿¤Í¤¨¡Ä¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¤Î¤¬¹±Îã¤À¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤â¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤Ç¡¢Â¼¾å¤Î¡È¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç²¦Æ»¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¡É¸ÄÀ¤ò¥¤¥¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥È¡¼¥¯ÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á´Êý°Ì¤Ëµ¤¤ò»È¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¡¢»Ò¶¡¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤ë¾Ð´é¤È»þ¤Ë¸«¤»¤ë¤ê¤ê¤·¤¤É½¾ð¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥â¥ÆÃË¤ÎÌ¥ÎÏ¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£²áµî¤Ë¤Ï¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ä½÷Í¥¤È¤Î¤¦¤ï¤µ¤äÇ®°¦ÊóÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¡£10Ç¯°Ê¾åÁ°¤ÎÏÃ¤À¤¬¡¢Åö»þ¿Íµ¤ÀäÄº¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ë½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤â¡Ö¡ØÌë¤Õ¤«¤·¡Ù¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÂ¼¾å¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£Ï¢ÍíÀè¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Þ¥¹¥³¥ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢½À¤é¤«¤¤ÂÐ±þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¼èºàµ¡²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÂÐÌÌ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¥ª¥Õ¥ì¥³¤Î»þ»ö¥Í¥¿¥È¡¼¥¯¤Ê¤É¡¢¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÏÃ¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¿ôÇ¯Á°¡¢²áµî¤ÎÇ®°¦¤Î¤¦¤ï¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤Ë¿Ò¤Í¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Â¼¾å¤Ï·ù¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢º¤ÏÇ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤Ï¤Ã¤Ï¤Ã¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¤Í¡¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡×¤ÈÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤¨¤¨¤ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤ªÁê¼ê¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Þ¤¢¤½¤Î¿Í¡ÊÁê¼ê¡Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¡¢¤¨¤¨Êý¡Ê¤«¤¿¡Ë¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤¦¤ó¡×¤È²¿ÅÙ¤«¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
Ã¯¤â½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤°ìÎ®¤ÎÂÐ±þ¤³¤½¡¢·ÝÇ½³¦¤ÇÄ¹¤¯³èÌö¤·¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤«¤é¥â¥Æ¤ëÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¡Ú²£»³·Å¡Û