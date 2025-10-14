Ray¥â¥Ç¥ë¤Î²Ä°¦¤µ¤òÅ°Äì²òÀâ¡ªÎòÂå¾Â¤é¤»²µ½÷¤Î¡Ú¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼4¸¶Â§¡Û¤ò¥Õ¥«¥Ü¥ê♡
¤É¤Î»þÂå¤âRay¥â¥Ç¥ë¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ò¥È¥ê¥³¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë♡ º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÎòÂåRay¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤Î¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼4¸¶Â§¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Á´¿ÍÎà¤ò¾Â¤é¤»¤ë²Ä°¦¤µ¤Î¥Ò¥ß¥Ä¤òRay¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¿¶¤êÊÖ¤í¤¦¡ª
¾Â¤é¤»²µ½÷¤ò¤Ä¤¯¤ë4Í×ÁÇ
Ray¤¬²Ä°¦¤¤¤ï¤±¤ò¤Þ¤ë¤Ã¤È²òÀâ¤·¤Þ¤¹♡
Á´¿ÍÎà¤ò¾Â¤é¤»¤ë¤Ë¤Ï¥ï¥±¤¬¤¢¤ë¤Ã¡ª
Ray¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤ß¤ó¤Ê¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë½÷¤Î¥³¤Î4¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤òÈ¯¸«♡
Èþ¤·¤µ¤ÎÈë·í¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤é¤¢¤Ê¤¿¤âÁÇÅ¨¤Ê¤×¤ê¤«¤ï¥¬¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¡£
Check! °µÅÝÅª¤Ê¡Ú¤ªÈ©¤ÎÆ©ÌÀ´¶¡Û
¤Ñ¤Ã¤È¸«¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ê¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¤ªÈ©♡
Ray¤Î²µ½÷¤¿¤Á¤¬¤á¤¶¤¹¤Î¤Ï¤¯¤¹¤ß¤Î¤Ê¤¤Æ©¤ÄÌ¤ëÈ©¡£ÆâÂ¦¤«¤éÈ¯¸÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¿Í¥ª¡¼¥é¤ò¤Þ¤È¤Ã¤ÆÆÉ¼Ô¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¡£
Check! °ÅÈ±¤Î¡Ú¤æ¤ë¤Õ¤ï¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¡Û
¤ß¤ó¤Ê¤ÎÄêÈÖ
À¶Á¿¤Ë¤â¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤ë¤«¤é¥í¥ó¥°¥Ø¥¢Î¨¤Î¹â¤¤Ray㋲¤¿¤Á¡£¤Õ¤ï¤Ã¤È´¬¤¤¤Æ¤ä¤ï¤é¤«¤¤°õ¾Ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÇÉ¼êÈ±¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¥ì¥¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª
Check! ¤Õ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ú¤ä¤ïÈ©¥Ü¥Ç¥£¡Û
¥á¥ó¥º¤ò¾Â¤é¤»¤ë♡ ¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Ü¥Ç¥£
¤¤ã¤·¤ã¤Ê¤Î¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤â¤ÁÈ©¤Ç¤¤¤Æ¤¹¤é¤ê¤È¤·¤Æ¤ë¡£½÷¤Î¥³¤ÎÍß¤·¤¤¤â¤Î¤òÁ´ÉôÈ÷¤¨¤¿¥Ü¥Ç¥£¤Ï¡¢ÃË¤Î¥³¤òÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤ë♡
Check! ¤¤å¡Á¤¤¤óÎÏ¤Î¹â¤¤¡Ú¤Ñ¤Ã¤Á¤êeye¡Û
°ì½Ö¤ÇÎø¤ËÍî¤Á¤ëÆ·♡
»¨»ï¤ò³«¤¤¤Æ¥â¥Ç¥ë¤ÈÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥É¥¥É¥¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¡©Ä¹¤¤¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë¸÷¤ò½¸¤á¤¿Æ·¡£Ray㋲¤¿¤Á¤¬¸«¤Ä¤á¤ëÌÜ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¤â¤Î♡
Ê¸¡¿³Á¾ÂÆà¡¹»Ò¡¢Âç·§¶ÜÆà