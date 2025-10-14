Ray¥â¥Ç¥ë¤Î²Ä°¦¤µ¤òÅ°Äì²òÀâ¡ªÎòÂå¾Â¤é¤»²µ½÷¤Î¡Ú¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼4¸¶Â§¡Û¤ò¥Õ¥«¥Ü¥ê♡

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´13Ëç)

¤É¤Î»þÂå¤âRay¥â¥Ç¥ë¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ò¥È¥ê¥³¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë♡ º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÎòÂåRay¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤Î¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼4¸¶Â§¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Á´¿ÍÎà¤ò¾Â¤é¤»¤ë²Ä°¦¤µ¤Î¥Ò¥ß¥Ä¤òRay¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¿¶¤êÊÖ¤í¤¦¡ª

¾Â¤é¤»²µ½÷¤ò¤Ä¤¯¤ë4Í×ÁÇ

Ray¤¬²Ä°¦¤¤¤ï¤±¤ò¤Þ¤ë¤Ã¤È²òÀâ¤·¤Þ¤¹♡

Á´¿ÍÎà¤ò¾Â¤é¤»¤ë¤Ë¤Ï¥ï¥±¤¬¤¢¤ë¤Ã¡ª

Ray¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤ß¤ó¤Ê¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë½÷¤Î¥³¤Î4¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤òÈ¯¸«♡

Èþ¤·¤µ¤ÎÈë·í¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤é¤¢¤Ê¤¿¤âÁÇÅ¨¤Ê¤×¤ê¤«¤ï¥¬¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¡£

Check! °µÅÝÅª¤Ê¡Ú¤ªÈ©¤ÎÆ©ÌÀ´¶¡Û

¤Ñ¤Ã¤È¸«¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ê¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¤ªÈ©♡

Ray¤Î²µ½÷¤¿¤Á¤¬¤á¤¶¤¹¤Î¤Ï¤¯¤¹¤ß¤Î¤Ê¤¤Æ©¤­ÄÌ¤ëÈ©¡£ÆâÂ¦¤«¤éÈ¯¸÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¿Í¥ª¡¼¥é¤ò¤Þ¤È¤Ã¤ÆÆÉ¼Ô¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¡£

¡Ú2017Ç¯2·î¹æ ©»ûÅÄçýÉÛ¡ÊLOVABLE¡Ë¡Û²Ä°¦¤¤¤ò¤Ä¤¯¤ë¥Ä¥ä´¶
¡Ú2017Ç¯6·î¹æ ©¿À¸Í·òÂÀÏº¡Û¥á¥¤¥¯´ë²è¤ÇÈ©¤ÎÈþ¿ÍÅÙ¤òÄì¥¢¥²
¡Ú2023Ç¯9·î¹æ ©±ÊÀ¥º»À¤¡ÛÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Æ¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤Ê°¦¤é¤·¤µ♡

Check! °ÅÈ±¤Î¡Ú¤æ¤ë¤Õ¤ï¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¡Û

¤ß¤ó¤Ê¤ÎÄêÈÖ

À¶Á¿¤Ë¤â¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤ë¤«¤é¥í¥ó¥°¥Ø¥¢Î¨¤Î¹â¤¤Ray㋲¤¿¤Á¡£¤Õ¤ï¤Ã¤È´¬¤¤¤Æ¤ä¤ï¤é¤«¤¤°õ¾Ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÇÉ¼êÈ±¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¥ì¥¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª

¡Ú2017Ç¯1·î¹æ©ÉÛ»Ü°¾Èþ¡Û¤Þ¤¤¤ä¤ó¤ò¥Þ¥Í¤¹¤ë½÷»Ò¤¬Â¿È¯¡ª
¡Ú2022Ç¯11·î¹æ ©½ô°æ½ãÆó¡ÊRooster¡Ë¡Û¥Ø¥¢´ë²è¤â´ðËÜ¤Ï¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¸þ¤±
¡Ú2025Ç¯4·î¹æ ©½÷¼¯À®Æó¡Û¤¯¤ë¤¯¤ë¤È´¬¤¤¤Æ¥È¥ì¥ó¥É¥¬¡¼¥ë

Check! ¤Õ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ú¤ä¤ïÈ©¥Ü¥Ç¥£¡Û

¥á¥ó¥º¤ò¾Â¤é¤»¤ë♡ ¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Ü¥Ç¥£

¤­¤ã¤·¤ã¤Ê¤Î¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤â¤ÁÈ©¤Ç¤¤¤Æ¤¹¤é¤ê¤È¤·¤Æ¤ë¡£½÷¤Î¥³¤ÎÍß¤·¤¤¤â¤Î¤òÁ´ÉôÈ÷¤¨¤¿¥Ü¥Ç¥£¤Ï¡¢ÃË¤Î¥³¤òÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤ë♡

¡Ú2015Ç¯1·î¹æ ©²°»³ÏÂ¼ù¡ÊBIEI¡Ë¡ÛÀôÎ¤¹á¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ï½÷»Ò¤ÎÆ´¤ì¡ª
¡Ú2016Ç¯6·î¹æ ©booro¡Û¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯´ë²è¤Ï¤¤¤Ä¤â¹¥É¾♡
¡Ú2017Ç¯11·î¹æ©Ìî¸ý¥Þ¥µ¥Ò¥í¡Êwind¡Ë¡Û¤Û¤É¤è¤¤Æù´¶¤È¤¹¤Ù¤¹¤ÙÈ©¤¬¤¤¤¤

Check! ¤­¤å¡Á¤¤¤óÎÏ¤Î¹â¤¤¡Ú¤Ñ¤Ã¤Á¤êeye¡Û

°ì½Ö¤ÇÎø¤ËÍî¤Á¤ëÆ·♡

»¨»ï¤ò³«¤¤¤Æ¥â¥Ç¥ë¤ÈÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥É¥­¥É¥­¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¡©Ä¹¤¤¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë¸÷¤ò½¸¤á¤¿Æ·¡£Ray㋲¤¿¤Á¤¬¸«¤Ä¤á¤ëÌÜ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¤â¤Î♡

¡Ú2007Ç¯11·î¹æ ©Æ£ÅÄ½¤¹°¡Û¥Ç¥«ÌÜ¥á¥¤¥¯¤ÇÌÜÎÏ¤òUP
¡Ú2022Ç¯8·î¹æ©²ÖÂ¼¹îÉ§¡Ûµ±¤¤¤¿Æ·¤Ë¼æ¤­¹þ¤Þ¤ì¤ë♡
¡Ú2024Ç¯1·î¹æ ©¿À¸Í·òÂÀÏº¡Û¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë»Ò¸¤eye

Ê¸¡¿³Á¾ÂÆà¡¹»Ò¡¢Âç·§¶ÜÆà