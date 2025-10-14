¡Öto be loaded¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡ÖHis family is loade¡×¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¡ª¡©¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Öto be loaded¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¤ª¶â¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò»Ø¤¹¤È¤¤Ë»È¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢ÍµÊ¡¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Öto be loaded¡×¤Ï¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢ÍµÊ¡¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¥¤¥Ç¥£¥ª¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÖBilly paid his Harvard Law School tuition with cash. His family is loaded.¡×
¡Ê¥Ó¥ê¡¼¤Ï¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É¥í¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î³ØÈñ¤ò¸½¶â¤ÇÊ§¤Ã¤¿¡£Èà¤Î²ÈÂ²¤ÏÍµÊ¡¤À¡Ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ç¥£¥ª¥à¤ò¥µ¥é¥Ã¤È»È¤¨¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤â¡Ä¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô