¹©»ö¤ÇÂÐÌÌÄÌ¹ÔÃæ¡ÄÃæ±ûÆ»¤Ç»ö¸Îµ¯¤³¤·¤¿¼Ö¤¬È¿ÂÐ¼ÖÀþ¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤·Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤È¾×ÆÍ 3Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤È¤Ê¤ê3¿Í¥±¥¬
¡¡´ôÉì¸©Â¿¼£¸«»Ô¤ÎÃæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç14Æü¸áÁ°¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ä¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¼Ö3Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢ÃË½÷3¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Â¿¼£¸«»Ô¤ÎÃæ±ûÆ»¾å¤ê¸×·Ì»³¥Ñー¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢ÉÕ¶á¤Ç14Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡¢²¼¤êÀþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤¬Ã±ÆÈ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢È¿ÂÐ¼ÖÀþ¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤·¤ÆÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢²¼¤êÀþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«ー¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢3Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢20Âå¤«¤é50Âå¤ÎÃË½÷3¿Í¤¬Â¤Ê¤É¤Ë¥±¥¬¤ò¤·¤ÆÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â·Ú½ý¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤Ï¡¢Ãæ±ûÆ»¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¹©»ö¤Î¤¿¤á¡¢ºÇ¹â»þÂ®50¥¥íµ¬À©¤ÎÂÐÌÌÄÌ¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ãæ±ûÆ»¾å¤ê¤Î°ìÉô¶è´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤è¤½4»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£