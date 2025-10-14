Ê¬²ò½¸ÃÄ¡ÈiFixit¡É¤¬¤µ¤Ã¤½¤¯¡ÖMeta Ray-Ban Display¡×¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë
¤¦¤ï¡¢Ê¬²ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆñ¤·¤½¤¦....¡£
À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹½¤Íý¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ê¡¢½¤Íý¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¸ø³«¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÍÃì¤È¤Ê¤Ã¤ÆºÇ¿·¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÊ¬²ò¤¹¤ëiFixit¤¬¡¢Meta Ray-Ban Display¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
XREAL¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥°¥é¥¹¤Ï¥Ñ¥Í¥ë¤ò¥Õ¥ì¡¼¥à¾åÉô¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¥Ð¡¼¥É¥Ð¥¹¤ä¥Õ¥é¥Ã¥È¥×¥ê¥º¥à¤ÇÈ¿¼Í¤µ¤»¤Æ´ã¤Ë±ÇÁü¤òÆÏ¤±¤ë¤â¤Î¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢Meta Ray-Ban Display¤Ï¥Æ¥ó¥×¥ë¡Ê¤Ä¤ë¡Ë¤ÎÉÕ¤±º¬ÉôÊ¬¤Ë¥Ñ¥Í¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¸÷¤ò¥ì¥ó¥º¤Î¤Ê¤«¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤ÆÈ¿¼Í¤µ¤»¤Æ±Ç¤·½Ð¤¹Geometric WaveguideÊý¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¹â¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤«¤Ä¥·¥ã¡¼¥×¤Ê±ÇÁü¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¤²°³°¤Ç¤â¸«¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¤¤¤¤¤È¤³¤í¡£À½Â¤µ»½Ñ¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¹©¾ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Èºî¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÉáÄÌ¤Î¥á¥¬¥Í¥µ¥¤¥º¤Ç¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥°¥é¥¹¤¬ºî¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï»ëÌî³Ñ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Meta Ray-Ban Display¤Î»ëÌî³Ñ¤ÏÌó20ÅÙ¤È¶¹¤á¡£¤Ç¤â¤¹¤Ç¤Ë55ÅÙ¤Î»ëÌî³Ñ¤¬²ÄÇ½¤ÊGeometric Waveguide¤ÎÎÌ»º¸¡¾Ú¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Ý¤¤¡£¤À¤«¤éÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤¾¤È¡£
¤µ¤ÆiFixit¤¤¤ï¤¯¡¢Meta Ray-Ban Display¤Ï¼ÂÍÑÀ¤â´°À®ÅÙ¤â¹â¤¤¤±¤ì¤É¤âÊ¬²ò¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¸Î¾ã¤·¤¿¤È¤¤Î½¤Íý¤ÏÆñ°×ÅÙ¹â¤¹¤®¡¢¤À¤Ã¤Æ¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î¸ò´¹¤¬¥æ¡¼¥¶¡¼¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Ä¹´ü´Ö»È¤¨¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¤éº£¸å¤Î¿Ê²½¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡ª
Source: iFixit