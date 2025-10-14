T¥Ð¥Ã¥¯¡õ¹õ¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¥¿¥¤¥Ä¤Î´ãÊ¡¥·¥ç¥Ã¥È¡¡3Ç¯Ï¢Â³ÆüËÜ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÂç¾Þ¤ÎÈþ¥Ò¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ê¤¿¤òÎº¤Ë
3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ÖÆüËÜ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÂç¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿À¸ÅÄ¤Á¤à¤µ¤ó¤¬¡¢½µ´©SPA!10·î14¡¦21Æü¹çÊ»¹æ¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£´ë²è¡ÖÌþ¤ä¤··ÏÈþ½÷¤È¤Î¥²¡¼¥à¡×¤Ç¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤¢¤Õ¤ì¤ëÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ä¤ë¤óÆ«´ïÈ©¤ÎÀ¸ÅÄ¤Á¤à¤µ¤ó
¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤Ï´ÑµÒ¤ò¤È¤ê¤³¤Ë¤¹¤ë¡ÈÌþ¤ä¤··Ï¥¯¥¤¡¼¥ó¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¡£»ïÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤ÊÈþ¥Ü¥Ç¥£¤¬ºÝÎ©¤Ä¥«¥Ã¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¾Ð´é¤ò¾åÉÊ¤Ê¿§µ¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¡£¡È´ãÊ¡¡É¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê»£±Æ¡§²¬ËÜÉð»Ö¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§»ÔÅè¤¢¤«¤Í¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡§µÆÃÏÊ¸»Ò¡Ë
¡ÚÀ¸ÅÄ¤Á¤à¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡Û
1989Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÎò¤Ï11Ç¯¤òÄ¶¤¨¡¢2017Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ÖÆüËÜ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÂç¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¸½ºß¤ÏTBS¡ØG¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡Ù¤Ë¶âÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¡£ºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¡ØSPA!¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸ À¸ÅÄ¤Á¤à¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¤ÈÈëÌ©¤Î¥²¡¼¥à¡×¡Ù¤¬È¯ÇäÃæ¡£¼ñÌ£¤Ï¥²¡¼¥à¤Ç¡¢¥Ý¡¼¥«¡¼¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¤Ë¥Ï¥Þ¤êÃæ¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤ÏX¡Ê@1224Chimu¡Ë