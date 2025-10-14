¡Ö¼ø¶ÈÃæ¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»£¤Ã¤¿¡×¡È2026Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ÉÍ½Äê¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÅ·»È¤À¡¢¡¢¡¢¡×
2026Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÀ¥Çµ¿¿ÈÁ»Ò¤µ¤ó¤Ï10·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¥Çµ¿¿ÈÁ»Ò¤Î¡È¼ø¶ÈÃæ¡É¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤À¤¤¤¹¤¤Ç¤¹¡×¡Ö1ËÜ¤Ò¤å¤ó¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ëÈ±¤«¤ï¤¤¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡¢É±¤À¤Í¡×¡ÖÅ·»È¤À¡¢¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö¼ø¶ÈÃæ¤Î¥Ó¥¸¥å¤è¤¹¤®¤Æ¤Þ¤¹¡ª¤Þ¤Û¤³¤Á¤ã¤ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÁ°È±¤À¤¤¤¹¤¡×¡Ö¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¤¤ª¤¯¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤µ¤¤¤³¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ç¥¸¥«¥á¤Þ¤Û¤Î¼ÁÎÉ¤¹¤®¤ë¡¼¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡Ö¼ø¶ÈÃæ¤Î¥Ó¥¸¥å¤è¤¹¤®¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×À¥Çµ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼ø¶ÈÃæ¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»£¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡¡¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¡ª¡ª20,000¥Õ¥©¥í¥ï¡¼ÍÍ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢¼«¿È¤Î»Ñ¤ò²èÌÌ¤Ë¼Ì¤·¤¿¥«¥á¥é¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â³Ø¹»¤Î¶µ¼¼¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À©Éþ»Ñ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×5Æü¤Ë¤Ï¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡Û¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ªVAZ¡ß¥Ä¥¤¥ó¥×¥é¥Í¥Ã¥È ¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿À¥Çµ¤µ¤ó¡£º£¸å¤Î³èÌö¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
